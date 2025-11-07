BursaDEX+
Harga live Ethena USDe hari ini adalah 0.9992 USD. Lacak informasi harga aktual USDE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga Ethena USDe(USDE)

$0.9992
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Ethena USDe (USDE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:22:26 (UTC+8)

Informasi Harga Ethena USDe (USDE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9991
Low 24 Jam
$ 0.9994
High 24 Jam

$ 0.9991
$ 0.9994
$ 1.0349343344668251
$ 0.9772661240254116
0.00%

0.00%

-0.02%

-0.02%

Harga aktual Ethena USDe (USDE) adalah $ 0.9992. Selama 24 jam terakhir, USDE diperdagangkan antara low $ 0.9991 dan high $ 0.9994, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDE adalah $ 1.0349343344668251, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.9772661240254116.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDE telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -0.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ethena USDe (USDE)

No.15

$ 8.83B
$ 4.38M
$ 8.83B
8.84B
--
8,839,299,688.959078
0.26%

ETH

Kapitalisasi Pasar Ethena USDe saat ini adalah $ 8.83B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.38M. Suplai beredar USDE adalah 8.84B, dan total suplainya sebesar 8839299688.959078. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.83B.

Riwayat Harga Ethena USDe (USDE) USD

Pantau perubahan harga Ethena USDe untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0005-0.06%
60 Hari$ -0.0016-0.16%
90 Hari$ -0.0013-0.13%
Perubahan Harga Ethena USDe Hari Ini

Hari ini, USDE tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ethena USDe 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0005 (-0.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ethena USDe 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USDE terlihat mengalami perubahan $ -0.0016 (-0.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ethena USDe 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0013 (-0.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ethena USDe (USDE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ethena USDe sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ethena USDe (USDE)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'.

Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ethena USDe tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ethena USDe Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USDE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ethena USDe di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ethena USDe dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ethena USDe (USD)

Berapa nilai Ethena USDe (USDE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ethena USDe (USDE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethena USDe.

Cek prediksi harga Ethena USDe sekarang!

Tokenomi Ethena USDe (USDE)

Memahami tokenomi Ethena USDe (USDE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDE sekarang!

Cara membeli Ethena USDe (USDE)

Ingin mengetahui cara membeli Ethena USDe? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ethena USDe di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

USDE ke Mata Uang Lokal

1 Ethena USDe(USDE) ke VND
26,293.948
1 Ethena USDe(USDE) ke AUD
A$1.538768
1 Ethena USDe(USDE) ke GBP
0.759392
1 Ethena USDe(USDE) ke EUR
0.859312
1 Ethena USDe(USDE) ke USD
$0.9992
1 Ethena USDe(USDE) ke MYR
RM4.166664
1 Ethena USDe(USDE) ke TRY
42.156248
1 Ethena USDe(USDE) ke JPY
¥152.8776
1 Ethena USDe(USDE) ke ARS
ARS$1,450.208904
1 Ethena USDe(USDE) ke RUB
81.175008
1 Ethena USDe(USDE) ke INR
88.569088
1 Ethena USDe(USDE) ke IDR
Rp16,653.326672
1 Ethena USDe(USDE) ke PHP
59.072704
1 Ethena USDe(USDE) ke EGP
￡E.47.252168
1 Ethena USDe(USDE) ke BRL
R$5.34572
1 Ethena USDe(USDE) ke CAD
C$1.408872
1 Ethena USDe(USDE) ke BDT
121.742528
1 Ethena USDe(USDE) ke NGN
1,435.630576
1 Ethena USDe(USDE) ke COP
$3,828.344872
1 Ethena USDe(USDE) ke ZAR
R.17.356104
1 Ethena USDe(USDE) ke UAH
41.976392
1 Ethena USDe(USDE) ke TZS
T.Sh.2,455.0344
1 Ethena USDe(USDE) ke VES
Bs226.8184
1 Ethena USDe(USDE) ke CLP
$942.2456
1 Ethena USDe(USDE) ke PKR
Rs282.094144
1 Ethena USDe(USDE) ke KZT
525.059616
1 Ethena USDe(USDE) ke THB
฿32.344104
1 Ethena USDe(USDE) ke TWD
NT$30.935232
1 Ethena USDe(USDE) ke AED
د.إ3.667064
1 Ethena USDe(USDE) ke CHF
Fr0.79936
1 Ethena USDe(USDE) ke HKD
HK$7.763784
1 Ethena USDe(USDE) ke AMD
֏382.09408
1 Ethena USDe(USDE) ke MAD
.د.م9.29256
1 Ethena USDe(USDE) ke MXN
$18.555144
1 Ethena USDe(USDE) ke SAR
ريال3.747
1 Ethena USDe(USDE) ke ETB
Br153.766888
1 Ethena USDe(USDE) ke KES
KSh128.876816
1 Ethena USDe(USDE) ke JOD
د.أ0.7084328
1 Ethena USDe(USDE) ke PLN
3.677056
1 Ethena USDe(USDE) ke RON
лв4.39648
1 Ethena USDe(USDE) ke SEK
kr9.562344
1 Ethena USDe(USDE) ke BGN
лв1.688648
1 Ethena USDe(USDE) ke HUF
Ft334.402264
1 Ethena USDe(USDE) ke CZK
21.073128
1 Ethena USDe(USDE) ke KWD
د.ك0.3057552
1 Ethena USDe(USDE) ke ILS
3.267384
1 Ethena USDe(USDE) ke BOB
Bs6.89448
1 Ethena USDe(USDE) ke AZN
1.69864
1 Ethena USDe(USDE) ke TJS
SM9.212624
1 Ethena USDe(USDE) ke GEL
2.707832
1 Ethena USDe(USDE) ke AOA
Kz915.856728
1 Ethena USDe(USDE) ke BHD
.د.ب0.3756992
1 Ethena USDe(USDE) ke BMD
$0.9992
1 Ethena USDe(USDE) ke DKK
kr6.454832
1 Ethena USDe(USDE) ke HNL
L26.318928
1 Ethena USDe(USDE) ke MUR
45.903248
1 Ethena USDe(USDE) ke NAD
$17.33612
1 Ethena USDe(USDE) ke NOK
kr10.19184
1 Ethena USDe(USDE) ke NZD
$1.768584
1 Ethena USDe(USDE) ke PAB
B/.0.9992
1 Ethena USDe(USDE) ke PGK
K4.19664
1 Ethena USDe(USDE) ke QAR
ر.ق3.637088
1 Ethena USDe(USDE) ke RSD
дин.101.478752
1 Ethena USDe(USDE) ke UZS
soʻm11,895.236192
1 Ethena USDe(USDE) ke ALL
L83.683
1 Ethena USDe(USDE) ke ANG
ƒ1.788568
1 Ethena USDe(USDE) ke AWG
ƒ1.79856
1 Ethena USDe(USDE) ke BBD
$1.9984
1 Ethena USDe(USDE) ke BAM
KM1.688648
1 Ethena USDe(USDE) ke BIF
Fr2,938.6472
1 Ethena USDe(USDE) ke BND
$1.29896
1 Ethena USDe(USDE) ke BSD
$0.9992
1 Ethena USDe(USDE) ke JMD
$160.02188
1 Ethena USDe(USDE) ke KHR
3,996.8
1 Ethena USDe(USDE) ke KMF
Fr419.664
1 Ethena USDe(USDE) ke LAK
21,721.738696
1 Ethena USDe(USDE) ke LKR
රු304.2564
1 Ethena USDe(USDE) ke MDL
L17.076328
1 Ethena USDe(USDE) ke MGA
Ar4,500.8964
1 Ethena USDe(USDE) ke MOP
P7.983608
1 Ethena USDe(USDE) ke MVR
15.38768
1 Ethena USDe(USDE) ke MWK
MK1,728.71592
1 Ethena USDe(USDE) ke MZN
MT63.89884
1 Ethena USDe(USDE) ke NPR
रु141.58664
1 Ethena USDe(USDE) ke PYG
7,086.3264
1 Ethena USDe(USDE) ke RWF
Fr1,449.8392
1 Ethena USDe(USDE) ke SBD
$8.223416
1 Ethena USDe(USDE) ke SCR
13.9888
1 Ethena USDe(USDE) ke SRD
$38.4692
1 Ethena USDe(USDE) ke SVC
$8.723016
1 Ethena USDe(USDE) ke SZL
L17.316136
1 Ethena USDe(USDE) ke TMT
m3.4972
1 Ethena USDe(USDE) ke TND
د.ت2.9566328
1 Ethena USDe(USDE) ke TTD
$6.754592
1 Ethena USDe(USDE) ke UGX
Sh3,493.2032
1 Ethena USDe(USDE) ke XAF
Fr567.5456
1 Ethena USDe(USDE) ke XCD
$2.69784
1 Ethena USDe(USDE) ke XOF
Fr567.5456
1 Ethena USDe(USDE) ke XPF
Fr102.9176
1 Ethena USDe(USDE) ke BWP
P13.419256
1 Ethena USDe(USDE) ke BZD
$1.9984
1 Ethena USDe(USDE) ke CVE
$95.763328
1 Ethena USDe(USDE) ke DJF
Fr176.8584
1 Ethena USDe(USDE) ke DOP
$64.258552
1 Ethena USDe(USDE) ke DZD
د.ج130.375616
1 Ethena USDe(USDE) ke FJD
$2.278176
1 Ethena USDe(USDE) ke GNF
Fr8,688.044
1 Ethena USDe(USDE) ke GTQ
Q7.653872
1 Ethena USDe(USDE) ke GYD
$208.992672
1 Ethena USDe(USDE) ke ISK
kr125.8992

Sumber Daya Ethena USDe

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ethena USDe, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ethena USDe
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ethena USDe

Berapa nilai Ethena USDe (USDE) hari ini?
Harga live USDE dalam USD adalah 0.9992 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDE ke USD saat ini?
Harga USDE ke USD saat ini adalah $ 0.9992. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ethena USDe?
Kapitalisasi pasar USDE adalah $ 8.83B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDE?
Suplai beredar USDE adalah 8.84B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDE?
USDE mencapai harga ATH sebesar 1.0349343344668251 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDE?
USDE mencapai harga ATL 0.9772661240254116 USD.
Berapa volume perdagangan USDE?
Volume perdagangan 24 jam live USDE adalah $ 4.38M USD.
Akankah harga USDE naik lebih tinggi tahun ini?
USDE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:22:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ethena USDe (USDE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 USDE = 0.9992 USD

