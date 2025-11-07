BursaDEX+
Selengkapnya Tentang USDF

Info Harga USDF

Penjelasan USDF

Whitepaper USDF

Situs Web Resmi USDF

Tokenomi USDF

Prakiraan Harga USDF

Riwayat USDF

Panduan Membeli USDF

Konverter USDF ke Mata Uang Fiat

Spot USDF

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Falcon Finance

Harga Falcon Finance(USDF)

Harga Live 1 USDF ke USD:

$0.9993
+0.04%1D
USD
Grafik Harga Live Falcon Finance (USDF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:06 (UTC+8)

Informasi Harga Falcon Finance (USDF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9965
Low 24 Jam
$ 0.9997
High 24 Jam

$ 0.9965
$ 0.9997
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
0.00%

+0.04%

+0.17%

+0.17%

Harga aktual Falcon Finance (USDF) adalah $ 0.9993. Selama 24 jam terakhir, USDF diperdagangkan antara low $ 0.9965 dan high $ 0.9997, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDF adalah $ 1.0243014891348232, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.909369011278203.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan +0.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 2.00B
$ 34.23K
$ 2.00B
2.00B
2,004,173,213.0989637
ETH

Kapitalisasi Pasar Falcon Finance saat ini adalah $ 2.00B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 34.23K. Suplai beredar USDF adalah 2.00B, dan total suplainya sebesar 2004173213.0989637. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.00B.

Riwayat Harga Falcon Finance (USDF) USD

Pantau perubahan harga Falcon Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004+0.04%
30 Days$ +0.0057+0.57%
60 Hari$ +0.0119+1.20%
90 Hari$ +0.0154+1.56%
Perubahan Harga Falcon Finance Hari Ini

Hari ini, USDF tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0004 (+0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Falcon Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0057 (+0.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Falcon Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USDF terlihat mengalami perubahan $ +0.0119 (+1.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Falcon Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0154 (+1.56%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Falcon Finance (USDF)?

Lihat halaman Riwayat Harga Falcon Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance adalah protokol dolar sintetis generasi berikutnya yang dirancang untuk menyediakan perolehan hasil yang berkelanjutan dan kompetitif di semua kondisi pasar. Dibangun di atas kerangka risiko tingkat institusional dengan landasan transparansi, Falcon Finance menetapkan tolok ukur baru untuk aset sintetis dalam keuangan terdesentralisasi.

Falcon Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Falcon Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USDF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Falcon Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Falcon Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Falcon Finance (USD)

Berapa nilai Falcon Finance (USDF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Falcon Finance (USDF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Falcon Finance.

Cek prediksi harga Falcon Finance sekarang!

Tokenomi Falcon Finance (USDF)

Memahami tokenomi Falcon Finance (USDF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDF sekarang!

Cara membeli Falcon Finance (USDF)

Ingin mengetahui cara membeli Falcon Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Falcon Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

USDF ke Mata Uang Lokal

1 Falcon Finance(USDF) ke VND
26,296.5795
1 Falcon Finance(USDF) ke AUD
A$1.538922
1 Falcon Finance(USDF) ke GBP
0.759468
1 Falcon Finance(USDF) ke EUR
0.859398
1 Falcon Finance(USDF) ke USD
$0.9993
1 Falcon Finance(USDF) ke MYR
RM4.177074
1 Falcon Finance(USDF) ke TRY
42.160467
1 Falcon Finance(USDF) ke JPY
¥151.8936
1 Falcon Finance(USDF) ke ARS
ARS$1,450.354041
1 Falcon Finance(USDF) ke RUB
81.173139
1 Falcon Finance(USDF) ke INR
88.607931
1 Falcon Finance(USDF) ke IDR
Rp16,654.993338
1 Falcon Finance(USDF) ke PHP
58.978686
1 Falcon Finance(USDF) ke EGP
￡E.47.256897
1 Falcon Finance(USDF) ke BRL
R$5.336262
1 Falcon Finance(USDF) ke CAD
C$1.409013
1 Falcon Finance(USDF) ke BDT
121.924593
1 Falcon Finance(USDF) ke NGN
1,437.832812
1 Falcon Finance(USDF) ke COP
$3,828.728013
1 Falcon Finance(USDF) ke ZAR
R.17.357841
1 Falcon Finance(USDF) ke UAH
42.030558
1 Falcon Finance(USDF) ke TZS
T.Sh.2,455.2801
1 Falcon Finance(USDF) ke VES
Bs226.8411
1 Falcon Finance(USDF) ke CLP
$942.3399
1 Falcon Finance(USDF) ke PKR
Rs282.442152
1 Falcon Finance(USDF) ke KZT
525.661779
1 Falcon Finance(USDF) ke THB
฿32.37732
1 Falcon Finance(USDF) ke TWD
NT$30.968307
1 Falcon Finance(USDF) ke AED
د.إ3.667431
1 Falcon Finance(USDF) ke CHF
Fr0.79944
1 Falcon Finance(USDF) ke HKD
HK$7.764561
1 Falcon Finance(USDF) ke AMD
֏382.13232
1 Falcon Finance(USDF) ke MAD
.د.م9.29349
1 Falcon Finance(USDF) ke MXN
$18.557001
1 Falcon Finance(USDF) ke SAR
ريال3.747375
1 Falcon Finance(USDF) ke ETB
Br153.782277
1 Falcon Finance(USDF) ke KES
KSh129.069588
1 Falcon Finance(USDF) ke JOD
د.أ0.7085037
1 Falcon Finance(USDF) ke PLN
3.667431
1 Falcon Finance(USDF) ke RON
лв4.39692
1 Falcon Finance(USDF) ke SEK
kr9.553308
1 Falcon Finance(USDF) ke BGN
лв1.688817
1 Falcon Finance(USDF) ke HUF
Ft334.095969
1 Falcon Finance(USDF) ke CZK
21.055251
1 Falcon Finance(USDF) ke KWD
د.ك0.3057858
1 Falcon Finance(USDF) ke ILS
3.267711
1 Falcon Finance(USDF) ke BOB
Bs6.89517
1 Falcon Finance(USDF) ke AZN
1.69881
1 Falcon Finance(USDF) ke TJS
SM9.213546
1 Falcon Finance(USDF) ke GEL
2.708103
1 Falcon Finance(USDF) ke AOA
Kz915.948387
1 Falcon Finance(USDF) ke BHD
.د.ب0.3757368
1 Falcon Finance(USDF) ke BMD
$0.9993
1 Falcon Finance(USDF) ke DKK
kr6.455478
1 Falcon Finance(USDF) ke HNL
L26.321562
1 Falcon Finance(USDF) ke MUR
45.9678
1 Falcon Finance(USDF) ke NAD
$17.357841
1 Falcon Finance(USDF) ke NOK
kr10.182867
1 Falcon Finance(USDF) ke NZD
$1.768761
1 Falcon Finance(USDF) ke PAB
B/.0.9993
1 Falcon Finance(USDF) ke PGK
K4.19706
1 Falcon Finance(USDF) ke QAR
ر.ق3.637452
1 Falcon Finance(USDF) ke RSD
дин.101.418957
1 Falcon Finance(USDF) ke UZS
soʻm12,039.756267
1 Falcon Finance(USDF) ke ALL
L83.791305
1 Falcon Finance(USDF) ke ANG
ƒ1.788747
1 Falcon Finance(USDF) ke AWG
ƒ1.79874
1 Falcon Finance(USDF) ke BBD
$1.9986
1 Falcon Finance(USDF) ke BAM
KM1.688817
1 Falcon Finance(USDF) ke BIF
Fr2,946.9357
1 Falcon Finance(USDF) ke BND
$1.29909
1 Falcon Finance(USDF) ke BSD
$0.9993
1 Falcon Finance(USDF) ke JMD
$160.237755
1 Falcon Finance(USDF) ke KHR
4,013.248758
1 Falcon Finance(USDF) ke KMF
Fr419.706
1 Falcon Finance(USDF) ke LAK
21,723.912609
1 Falcon Finance(USDF) ke LKR
රු304.656591
1 Falcon Finance(USDF) ke MDL
L16.9881
1 Falcon Finance(USDF) ke MGA
Ar4,501.34685
1 Falcon Finance(USDF) ke MOP
P7.9944
1 Falcon Finance(USDF) ke MVR
15.38922
1 Falcon Finance(USDF) ke MWK
MK1,734.894723
1 Falcon Finance(USDF) ke MZN
MT63.905235
1 Falcon Finance(USDF) ke NPR
रु141.60081
1 Falcon Finance(USDF) ke PYG
7,087.0356
1 Falcon Finance(USDF) ke RWF
Fr1,449.9843
1 Falcon Finance(USDF) ke SBD
$8.224239
1 Falcon Finance(USDF) ke SCR
15.039465
1 Falcon Finance(USDF) ke SRD
$38.47305
1 Falcon Finance(USDF) ke SVC
$8.733882
1 Falcon Finance(USDF) ke SZL
L17.347848
1 Falcon Finance(USDF) ke TMT
m3.49755
1 Falcon Finance(USDF) ke TND
د.ت2.9569287
1 Falcon Finance(USDF) ke TTD
$6.765261
1 Falcon Finance(USDF) ke UGX
Sh3,493.5528
1 Falcon Finance(USDF) ke XAF
Fr566.6031
1 Falcon Finance(USDF) ke XCD
$2.69811
1 Falcon Finance(USDF) ke XOF
Fr566.6031
1 Falcon Finance(USDF) ke XPF
Fr102.9279
1 Falcon Finance(USDF) ke BWP
P13.440585
1 Falcon Finance(USDF) ke BZD
$2.008593
1 Falcon Finance(USDF) ke CVE
$95.772912
1 Falcon Finance(USDF) ke DJF
Fr176.8761
1 Falcon Finance(USDF) ke DOP
$64.264983
1 Falcon Finance(USDF) ke DZD
د.ج130.468608
1 Falcon Finance(USDF) ke FJD
$2.278404
1 Falcon Finance(USDF) ke GNF
Fr8,688.9135
1 Falcon Finance(USDF) ke GTQ
Q7.654638
1 Falcon Finance(USDF) ke GYD
$209.013588
1 Falcon Finance(USDF) ke ISK
kr125.9118

Sumber Daya Falcon Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Falcon Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Falcon Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Falcon Finance

Berapa nilai Falcon Finance (USDF) hari ini?
Harga live USDF dalam USD adalah 0.9993 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDF ke USD saat ini?
Harga USDF ke USD saat ini adalah $ 0.9993. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Falcon Finance?
Kapitalisasi pasar USDF adalah $ 2.00B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDF?
Suplai beredar USDF adalah 2.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDF?
USDF mencapai harga ATH sebesar 1.0243014891348232 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDF?
USDF mencapai harga ATL 0.909369011278203 USD.
Berapa volume perdagangan USDF?
Volume perdagangan 24 jam live USDF adalah $ 34.23K USD.
Akankah harga USDF naik lebih tinggi tahun ini?
USDF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

