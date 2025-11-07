BursaDEX+
Harga live VaderAI by Virtuals hari ini adalah 0.009996 USD. Lacak informasi harga aktual VADER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VADER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VADER

Info Harga VADER

Penjelasan VADER

Situs Web Resmi VADER

Tokenomi VADER

Prakiraan Harga VADER

Riwayat VADER

Panduan Membeli VADER

Konverter VADER ke Mata Uang Fiat

Logo VaderAI by Virtuals

Harga VaderAI by Virtuals(VADER)

Harga Live 1 VADER ke USD:

$0.009996
-1.65%1D
USD
Grafik Harga Live VaderAI by Virtuals (VADER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:54:40 (UTC+8)

Informasi Harga VaderAI by Virtuals (VADER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.009918
Low 24 Jam
$ 0.013031
High 24 Jam

$ 0.009918
$ 0.013031
$ 0.15849019150828353
$ 0.000060938884925464
-1.41%

-1.65%

-12.67%

-12.67%

Harga aktual VaderAI by Virtuals (VADER) adalah $ 0.009996. Selama 24 jam terakhir, VADER diperdagangkan antara low $ 0.009918 dan high $ 0.013031, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVADER adalah $ 0.15849019150828353, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000060938884925464.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VADER telah berubah sebesar -1.41% selama 1 jam terakhir, -1.65% selama 24 jam, dan -12.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VaderAI by Virtuals (VADER)

No.1065

$ 9.96M
$ 66.63K
$ 10.00M
996.74M
1,000,000,000
996,739,513
99.67%

BASE

Kapitalisasi Pasar VaderAI by Virtuals saat ini adalah $ 9.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.63K. Suplai beredar VADER adalah 996.74M, dan total suplainya sebesar 996739513. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.00M.

Riwayat Harga VaderAI by Virtuals (VADER) USD

Pantau perubahan harga VaderAI by Virtuals untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001677-1.65%
30 Days$ -0.001653-14.20%
60 Hari$ +0.001819+22.24%
90 Hari$ -0.004882-32.82%
Perubahan Harga VaderAI by Virtuals Hari Ini

Hari ini, VADER tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001677 (-1.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VaderAI by Virtuals 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001653 (-14.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VaderAI by Virtuals 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VADER terlihat mengalami perubahan $ +0.001819 (+22.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VaderAI by Virtuals 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004882 (-32.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VaderAI by Virtuals (VADER)?

Lihat halaman Riwayat Harga VaderAI by Virtuals sekarang.

Apa yang dimaksud dengan VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VaderAI by Virtuals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VADER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang VaderAI by Virtuals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VaderAI by Virtuals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VaderAI by Virtuals (USD)

Berapa nilai VaderAI by Virtuals (VADER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VaderAI by Virtuals (VADER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VaderAI by Virtuals.

Cek prediksi harga VaderAI by Virtuals sekarang!

Tokenomi VaderAI by Virtuals (VADER)

Memahami tokenomi VaderAI by Virtuals (VADER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VADER sekarang!

Cara membeli VaderAI by Virtuals (VADER)

Ingin mengetahui cara membeli VaderAI by Virtuals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VaderAI by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya VaderAI by Virtuals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VaderAI by Virtuals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi VaderAI by Virtuals
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VaderAI by Virtuals

Berapa nilai VaderAI by Virtuals (VADER) hari ini?
Harga live VADER dalam USD adalah 0.009996 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VADER ke USD saat ini?
Harga VADER ke USD saat ini adalah $ 0.009996. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VaderAI by Virtuals?
Kapitalisasi pasar VADER adalah $ 9.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VADER?
Suplai beredar VADER adalah 996.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VADER?
VADER mencapai harga ATH sebesar 0.15849019150828353 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VADER?
VADER mencapai harga ATL 0.000060938884925464 USD.
Berapa volume perdagangan VADER?
Volume perdagangan 24 jam live VADER adalah $ 66.63K USD.
Akankah harga VADER naik lebih tinggi tahun ini?
VADER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VADER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting VaderAI by Virtuals (VADER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

