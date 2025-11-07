Apa yang dimaksud dengan VaderAI by Virtuals (VADER)

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network. Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

VaderAI by Virtuals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VaderAI by Virtuals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa VADER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang VaderAI by Virtuals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VaderAI by Virtuals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VaderAI by Virtuals (USD)

Berapa nilai VaderAI by Virtuals (VADER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VaderAI by Virtuals (VADER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VaderAI by Virtuals.

Cek prediksi harga VaderAI by Virtuals sekarang!

Tokenomi VaderAI by Virtuals (VADER)

Memahami tokenomi VaderAI by Virtuals (VADER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VADER sekarang!

Cara membeli VaderAI by Virtuals (VADER)

Ingin mengetahui cara membeli VaderAI by Virtuals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VaderAI by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VADER ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya VaderAI by Virtuals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VaderAI by Virtuals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VaderAI by Virtuals Berapa nilai VaderAI by Virtuals (VADER) hari ini? Harga live VADER dalam USD adalah 0.009996 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VADER ke USD saat ini? $ 0.009996 . Cobalah Harga VADER ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar VaderAI by Virtuals? Kapitalisasi pasar VADER adalah $ 9.96M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VADER? Suplai beredar VADER adalah 996.74M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VADER? VADER mencapai harga ATH sebesar 0.15849019150828353 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VADER? VADER mencapai harga ATL 0.000060938884925464 USD . Berapa volume perdagangan VADER? Volume perdagangan 24 jam live VADER adalah $ 66.63K USD . Akankah harga VADER naik lebih tinggi tahun ini? VADER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VADER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting VaderAI by Virtuals (VADER)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi