Harga live RoboFi hari ini adalah 0.0283 USD. Lacak informasi harga aktual VICS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VICS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live RoboFi hari ini adalah 0.0283 USD. Lacak informasi harga aktual VICS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VICS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VICS

Info Harga VICS

Penjelasan VICS

Whitepaper VICS

Situs Web Resmi VICS

Tokenomi VICS

Prakiraan Harga VICS

Riwayat VICS

Panduan Membeli VICS

Konverter VICS ke Mata Uang Fiat

Spot VICS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo RoboFi

Harga RoboFi(VICS)

Harga Live 1 VICS ke USD:

$0.02822
$0.02822$0.02822
-0.03%1D
USD
Grafik Harga Live RoboFi (VICS)
Informasi Harga RoboFi (VICS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02616
$ 0.02616$ 0.02616
Low 24 Jam
$ 0.02856
$ 0.02856$ 0.02856
High 24 Jam

$ 0.02616
$ 0.02616$ 0.02616

$ 0.02856
$ 0.02856$ 0.02856

$ 1.99597417
$ 1.99597417$ 1.99597417

$ 0.024990913178639444
$ 0.024990913178639444$ 0.024990913178639444

+0.42%

-0.03%

-6.88%

-6.88%

Harga aktual RoboFi (VICS) adalah $ 0.0283. Selama 24 jam terakhir, VICS diperdagangkan antara low $ 0.02616 dan high $ 0.02856, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVICS adalah $ 1.99597417, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.024990913178639444.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VICS telah berubah sebesar +0.42% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -6.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar RoboFi (VICS)

No.5485

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 52.12K
$ 52.12K$ 52.12K

$ 16.98M
$ 16.98M$ 16.98M

0.00
0.00 0.00

600,000,000
600,000,000 600,000,000

600,000,000
600,000,000 600,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar RoboFi saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 52.12K. Suplai beredar VICS adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 600000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.98M.

Riwayat Harga RoboFi (VICS) USD

Pantau perubahan harga RoboFi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000085-0.03%
30 Days$ -0.00537-15.95%
60 Hari$ +0.00072+2.61%
90 Hari$ +0.00088+3.20%
Perubahan Harga RoboFi Hari Ini

Hari ini, VICS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000085 (-0.03%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga RoboFi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00537 (-15.95%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga RoboFi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VICS terlihat mengalami perubahan $ +0.00072 (+2.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga RoboFi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00088 (+3.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari RoboFi (VICS)?

Lihat halaman Riwayat Harga RoboFi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan RoboFi (VICS)

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

RoboFi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RoboFi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VICS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang RoboFi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RoboFi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RoboFi (USD)

Berapa nilai RoboFi (VICS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RoboFi (VICS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RoboFi.

Cek prediksi harga RoboFi sekarang!

Tokenomi RoboFi (VICS)

Memahami tokenomi RoboFi (VICS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VICS sekarang!

Cara membeli RoboFi (VICS)

Ingin mengetahui cara membeli RoboFi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RoboFi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VICS ke Mata Uang Lokal

1 RoboFi(VICS) ke VND
744.7145
1 RoboFi(VICS) ke AUD
A$0.043582
1 RoboFi(VICS) ke GBP
0.021508
1 RoboFi(VICS) ke EUR
0.024338
1 RoboFi(VICS) ke USD
$0.0283
1 RoboFi(VICS) ke MYR
RM0.118294
1 RoboFi(VICS) ke TRY
1.192562
1 RoboFi(VICS) ke JPY
¥4.3299
1 RoboFi(VICS) ke ARS
ARS$41.073771
1 RoboFi(VICS) ke RUB
2.299375
1 RoboFi(VICS) ke INR
2.509361
1 RoboFi(VICS) ke IDR
Rp471.666478
1 RoboFi(VICS) ke PHP
1.670266
1 RoboFi(VICS) ke EGP
￡E.1.338307
1 RoboFi(VICS) ke BRL
R$0.151405
1 RoboFi(VICS) ke CAD
C$0.039903
1 RoboFi(VICS) ke BDT
3.452883
1 RoboFi(VICS) ke NGN
40.719172
1 RoboFi(VICS) ke COP
$108.428903
1 RoboFi(VICS) ke ZAR
R.0.491854
1 RoboFi(VICS) ke UAH
1.190298
1 RoboFi(VICS) ke TZS
T.Sh.69.5331
1 RoboFi(VICS) ke VES
Bs6.4241
1 RoboFi(VICS) ke CLP
$26.6869
1 RoboFi(VICS) ke PKR
Rs7.998712
1 RoboFi(VICS) ke KZT
14.886649
1 RoboFi(VICS) ke THB
฿0.91692
1 RoboFi(VICS) ke TWD
NT$0.877017
1 RoboFi(VICS) ke AED
د.إ0.103861
1 RoboFi(VICS) ke CHF
Fr0.02264
1 RoboFi(VICS) ke HKD
HK$0.219891
1 RoboFi(VICS) ke AMD
֏10.82192
1 RoboFi(VICS) ke MAD
.د.م0.26319
1 RoboFi(VICS) ke MXN
$0.525814
1 RoboFi(VICS) ke SAR
ريال0.106125
1 RoboFi(VICS) ke ETB
Br4.355087
1 RoboFi(VICS) ke KES
KSh3.655228
1 RoboFi(VICS) ke JOD
د.أ0.0200647
1 RoboFi(VICS) ke PLN
0.104144
1 RoboFi(VICS) ke RON
лв0.12452
1 RoboFi(VICS) ke SEK
kr0.270831
1 RoboFi(VICS) ke BGN
лв0.047827
1 RoboFi(VICS) ke HUF
Ft9.458426
1 RoboFi(VICS) ke CZK
0.596281
1 RoboFi(VICS) ke KWD
د.ك0.0086598
1 RoboFi(VICS) ke ILS
0.092541
1 RoboFi(VICS) ke BOB
Bs0.19527
1 RoboFi(VICS) ke AZN
0.04811
1 RoboFi(VICS) ke TJS
SM0.260926
1 RoboFi(VICS) ke GEL
0.076693
1 RoboFi(VICS) ke AOA
Kz25.939497
1 RoboFi(VICS) ke BHD
.د.ب0.0106408
1 RoboFi(VICS) ke BMD
$0.0283
1 RoboFi(VICS) ke DKK
kr0.182818
1 RoboFi(VICS) ke HNL
L0.745422
1 RoboFi(VICS) ke MUR
1.3018
1 RoboFi(VICS) ke NAD
$0.491571
1 RoboFi(VICS) ke NOK
kr0.28866
1 RoboFi(VICS) ke NZD
$0.050091
1 RoboFi(VICS) ke PAB
B/.0.0283
1 RoboFi(VICS) ke PGK
K0.11886
1 RoboFi(VICS) ke QAR
ر.ق0.103012
1 RoboFi(VICS) ke RSD
дин.2.87245
1 RoboFi(VICS) ke UZS
soʻm340.963777
1 RoboFi(VICS) ke ALL
L2.372955
1 RoboFi(VICS) ke ANG
ƒ0.050657
1 RoboFi(VICS) ke AWG
ƒ0.05094
1 RoboFi(VICS) ke BBD
$0.0566
1 RoboFi(VICS) ke BAM
KM0.047827
1 RoboFi(VICS) ke BIF
Fr83.4567
1 RoboFi(VICS) ke BND
$0.03679
1 RoboFi(VICS) ke BSD
$0.0283
1 RoboFi(VICS) ke JMD
$4.537905
1 RoboFi(VICS) ke KHR
113.654498
1 RoboFi(VICS) ke KMF
Fr11.886
1 RoboFi(VICS) ke LAK
615.217379
1 RoboFi(VICS) ke LKR
රු8.627821
1 RoboFi(VICS) ke MDL
L0.484213
1 RoboFi(VICS) ke MGA
Ar127.47735
1 RoboFi(VICS) ke MOP
P0.2264
1 RoboFi(VICS) ke MVR
0.43582
1 RoboFi(VICS) ke MWK
MK49.131913
1 RoboFi(VICS) ke MZN
MT1.809785
1 RoboFi(VICS) ke NPR
रु4.01011
1 RoboFi(VICS) ke PYG
200.7036
1 RoboFi(VICS) ke RWF
Fr41.0633
1 RoboFi(VICS) ke SBD
$0.232909
1 RoboFi(VICS) ke SCR
0.425915
1 RoboFi(VICS) ke SRD
$1.08955
1 RoboFi(VICS) ke SVC
$0.247342
1 RoboFi(VICS) ke SZL
L0.491288
1 RoboFi(VICS) ke TMT
m0.09905
1 RoboFi(VICS) ke TND
د.ت0.0837397
1 RoboFi(VICS) ke TTD
$0.191591
1 RoboFi(VICS) ke UGX
Sh98.9368
1 RoboFi(VICS) ke XAF
Fr16.0744
1 RoboFi(VICS) ke XCD
$0.07641
1 RoboFi(VICS) ke XOF
Fr16.0744
1 RoboFi(VICS) ke XPF
Fr2.9149
1 RoboFi(VICS) ke BWP
P0.380635
1 RoboFi(VICS) ke BZD
$0.056883
1 RoboFi(VICS) ke CVE
$2.712272
1 RoboFi(VICS) ke DJF
Fr5.0091
1 RoboFi(VICS) ke DOP
$1.819973
1 RoboFi(VICS) ke DZD
د.ج3.694848
1 RoboFi(VICS) ke FJD
$0.064524
1 RoboFi(VICS) ke GNF
Fr246.0685
1 RoboFi(VICS) ke GTQ
Q0.216778
1 RoboFi(VICS) ke GYD
$5.919228
1 RoboFi(VICS) ke ISK
kr3.5658

Sumber Daya RoboFi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai RoboFi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi RoboFi
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RoboFi

Berapa nilai RoboFi (VICS) hari ini?
Harga live VICS dalam USD adalah 0.0283 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VICS ke USD saat ini?
Harga VICS ke USD saat ini adalah $ 0.0283. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar RoboFi?
Kapitalisasi pasar VICS adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VICS?
Suplai beredar VICS adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VICS?
VICS mencapai harga ATH sebesar 1.99597417 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VICS?
VICS mencapai harga ATL 0.024990913178639444 USD.
Berapa volume perdagangan VICS?
Volume perdagangan 24 jam live VICS adalah $ 52.12K USD.
Akankah harga VICS naik lebih tinggi tahun ini?
VICS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VICS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

