Harga live Ethervista hari ini adalah 3.941 USD. Lacak informasi harga aktual VISTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VISTA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Ethervista hari ini adalah 3.941 USD. Lacak informasi harga aktual VISTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VISTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VISTA

Info Harga VISTA

Penjelasan VISTA

Situs Web Resmi VISTA

Tokenomi VISTA

Prakiraan Harga VISTA

Riwayat VISTA

Panduan Membeli VISTA

Konverter VISTA ke Mata Uang Fiat

Spot VISTA

Futures USDT-M VISTA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ethervista

Harga Ethervista(VISTA)

Harga Live 1 VISTA ke USD:

-4.39%1D
USD
Grafik Harga Live Ethervista (VISTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:55:58 (UTC+8)

Informasi Harga Ethervista (VISTA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-1.18%

-4.39%

-16.42%

-16.42%

Harga aktual Ethervista (VISTA) adalah $ 3.941. Selama 24 jam terakhir, VISTA diperdagangkan antara low $ 3.931 dan high $ 4.25, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVISTA adalah $ 75.26396878625319, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3.9499805390035414.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VISTA telah berubah sebesar -1.18% selama 1 jam terakhir, -4.39% selama 24 jam, dan -16.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ethervista (VISTA)

No.1496

94.06%

ETH

Kapitalisasi Pasar Ethervista saat ini adalah $ 3.71M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.53K. Suplai beredar VISTA adalah 940.67K, dan total suplainya sebesar 940669.98300518. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.94M.

Riwayat Harga Ethervista (VISTA) USD

Pantau perubahan harga Ethervista untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.18095-4.39%
30 Days$ -2.743-41.04%
60 Hari$ -5.003-55.94%
90 Hari$ -3.772-48.91%
Perubahan Harga Ethervista Hari Ini

Hari ini, VISTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.18095 (-4.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ethervista 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.743 (-41.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ethervista 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VISTA terlihat mengalami perubahan $ -5.003 (-55.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ethervista 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.772 (-48.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ethervista (VISTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ethervista sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ethervista (VISTA)

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Ethervista tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ethervista Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VISTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ethervista di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ethervista dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ethervista (USD)

Berapa nilai Ethervista (VISTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ethervista (VISTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ethervista.

Cek prediksi harga Ethervista sekarang!

Tokenomi Ethervista (VISTA)

Memahami tokenomi Ethervista (VISTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VISTA sekarang!

Cara membeli Ethervista (VISTA)

Ingin mengetahui cara membeli Ethervista? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ethervista di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Ethervista

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ethervista, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Ethervista
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ethervista

Berapa nilai Ethervista (VISTA) hari ini?
Harga live VISTA dalam USD adalah 3.941 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VISTA ke USD saat ini?
Harga VISTA ke USD saat ini adalah $ 3.941. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ethervista?
Kapitalisasi pasar VISTA adalah $ 3.71M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VISTA?
Suplai beredar VISTA adalah 940.67K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VISTA?
VISTA mencapai harga ATH sebesar 75.26396878625319 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VISTA?
VISTA mencapai harga ATL 3.9499805390035414 USD.
Berapa volume perdagangan VISTA?
Volume perdagangan 24 jam live VISTA adalah $ 64.53K USD.
Akankah harga VISTA naik lebih tinggi tahun ini?
VISTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VISTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ethervista (VISTA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

