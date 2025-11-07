Apa yang dimaksud dengan VMS Classic (VMC)

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

Prediksi Harga VMS Classic (USD)

Tokenomi VMS Classic (VMC)

Memahami tokenomi VMS Classic (VMC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VMC sekarang!

Sumber Daya VMS Classic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VMS Classic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VMS Classic Berapa nilai VMS Classic (VMC) hari ini? Harga live VMC dalam USD adalah 2,312.88 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VMC ke USD saat ini? $ 2,312.88 . Cobalah Harga VMC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar VMS Classic? Kapitalisasi pasar VMC adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VMC? Suplai beredar VMC adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VMC? VMC mencapai harga ATH sebesar 2,462.193012754652 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VMC? VMC mencapai harga ATL 224.72258453173268 USD . Berapa volume perdagangan VMC? Volume perdagangan 24 jam live VMC adalah $ 220.39K USD . Akankah harga VMC naik lebih tinggi tahun ini? VMC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VMC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting VMS Classic (VMC)

