Harga live VMS Classic hari ini adalah 2312.88 USD. Lacak informasi harga aktual VMC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VMC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 VMC ke USD:

$2,312.88
$2,312.88$2,312.88
-3.69%1D
USD
Grafik Harga Live VMS Classic (VMC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:23:44 (UTC+8)

Informasi Harga VMS Classic (VMC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1,901
$ 1,901$ 1,901
Low 24 Jam
$ 2,414.6
$ 2,414.6$ 2,414.6
High 24 Jam

$ 1,901
$ 1,901$ 1,901

$ 2,414.6
$ 2,414.6$ 2,414.6

$ 2,462.193012754652
$ 2,462.193012754652$ 2,462.193012754652

$ 224.72258453173268
$ 224.72258453173268$ 224.72258453173268

-0.03%

-3.69%

-3.30%

-3.30%

Harga aktual VMS Classic (VMC) adalah $ 2,312.88. Selama 24 jam terakhir, VMC diperdagangkan antara low $ 1,901 dan high $ 2,414.6, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVMC adalah $ 2,462.193012754652, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 224.72258453173268.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VMC telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, -3.69% selama 24 jam, dan -3.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VMS Classic (VMC)

No.3806

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 220.39K
$ 220.39K$ 220.39K

$ 1.16T
$ 1.16T$ 1.16T

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar VMS Classic saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 220.39K. Suplai beredar VMC adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.16T.

Riwayat Harga VMS Classic (VMC) USD

Pantau perubahan harga VMS Classic untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -88.6152-3.69%
30 Days$ +1,312.88+131.28%
60 Hari$ +1,312.88+131.28%
90 Hari$ +1,312.88+131.28%
Perubahan Harga VMS Classic Hari Ini

Hari ini, VMC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -88.6152 (-3.69%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VMS Classic 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +1,312.88 (+131.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VMS Classic 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VMC terlihat mengalami perubahan $ +1,312.88 (+131.28%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VMS Classic 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1,312.88 (+131.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VMS Classic (VMC)?

Lihat halaman Riwayat Harga VMS Classic sekarang.

Apa yang dimaksud dengan VMS Classic (VMC)

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

VMS Classic tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VMS Classic Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VMC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang VMS Classic di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VMS Classic dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VMS Classic (USD)

Berapa nilai VMS Classic (VMC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VMS Classic (VMC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VMS Classic.

Cek prediksi harga VMS Classic sekarang!

Tokenomi VMS Classic (VMC)

Memahami tokenomi VMS Classic (VMC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VMC sekarang!

Cara membeli VMS Classic (VMC)

Ingin mengetahui cara membeli VMS Classic? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VMS Classic di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VMC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya VMS Classic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VMS Classic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi VMS Classic
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VMS Classic

Berapa nilai VMS Classic (VMC) hari ini?
Harga live VMC dalam USD adalah 2,312.88 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VMC ke USD saat ini?
Harga VMC ke USD saat ini adalah $ 2,312.88. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VMS Classic?
Kapitalisasi pasar VMC adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VMC?
Suplai beredar VMC adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VMC?
VMC mencapai harga ATH sebesar 2,462.193012754652 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VMC?
VMC mencapai harga ATL 224.72258453173268 USD.
Berapa volume perdagangan VMC?
Volume perdagangan 24 jam live VMC adalah $ 220.39K USD.
Akankah harga VMC naik lebih tinggi tahun ini?
VMC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VMC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting VMS Classic (VMC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

