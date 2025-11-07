Apa yang dimaksud dengan Virtual X (VRL)

Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card.

Berapa nilai Virtual X (VRL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Virtual X (VRL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Virtual X.

Tokenomi Virtual X (VRL)

Memahami tokenomi Virtual X (VRL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VRL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Virtual X Berapa nilai Virtual X (VRL) hari ini? Harga live VRL dalam USD adalah 0.00004154 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VRL ke USD saat ini? $ 0.00004154 . Cobalah Harga VRL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Virtual X? Kapitalisasi pasar VRL adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VRL? Suplai beredar VRL adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VRL? VRL mencapai harga ATH sebesar 0.004316360062861883 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VRL? VRL mencapai harga ATL 0.00005244363770449 USD . Berapa volume perdagangan VRL? Volume perdagangan 24 jam live VRL adalah $ 7.17K USD . Akankah harga VRL naik lebih tinggi tahun ini? VRL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VRL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Virtual X (VRL)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

