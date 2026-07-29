Tabel Konversi Axelar ke Ariari Madagaskar
Tabel Konversi WAXL ke MGA
Tabel Konversi MGA ke WAXL
- 1 WAXL156.98 MGA
- 5 WAXL784.9 MGA
- 10 WAXL1,569.8 MGA
- 50 WAXL7,848.99 MGA
- 100 WAXL15,697.97 MGA
- 1,000 WAXL156,979.7 MGA
- 5,000 WAXL784,898.5 MGA
- 10,000 WAXL1,569,797 MGA
- 1 MGA0.006370 WAXL
- 5 MGA0.03185 WAXL
- 10 MGA0.06370 WAXL
- 50 MGA0.3185 WAXL
- 100 MGA0.6370 WAXL
- 1,000 MGA6.370 WAXL
- 5,000 MGA31.85 WAXL
- 10,000 MGA63.70 WAXL
Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga Ar 156.98 MGA , yang mencerminkan perubahan -2.02% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Ar1.80M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Ar186.32B MGA. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.
4.94T MGA
Suplai Peredaran
1.80M
Volume Trading 24 Jam
186.32B MGA
Kapitalisasi Pasar
-2.02%
Perubahan Harga (1 Hari)
Ar 0.03868
High 24 Jam
Ar 0.03696
Low 24 Jam
Grafik tren WAXL ke MGA di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap MGA. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.
Ringkasan Konversi WAXL ke MGA
Per | 1 WAXL = 156.98 MGA | 1 MGA = 0.006370 WAXL
Kurs untuk 1 WAXL ke MGA hari ini adalah 156.98 MGA.
Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 784.9 MGA, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 1,569.8 MGA.
1 MGA dapat di-trade dengan 0.006370 WAXL.
50 MGA dapat dikonversi ke 0.3185 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WAXL ke MGA telah berubah sebesar -8.72% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.02%, sehingga mencapai high senilai 161.02 MGA dan low senilai 153.86 MGA.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 172.26 MGA yang menunjukkan perubahan -8.87% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -93.29 MGA, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.28% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke MGA
Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 153.86 MGA dan 161.02 MGA, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 153.86 MGA dan high 175.38 MGA. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke MGA secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Ar 124.88
|Ar 166.51
|Ar 166.51
|Ar 374.65
|Low
|Ar 124.88
|Ar 124.88
|Ar 124.88
|Ar 124.88
|Rata-rata
|Ar 124.88
|Ar 166.51
|Ar 166.51
|Ar 208.14
|Volatilitas
|+4.51%
|+12.52%
|+18.80%
|+90.79%
|Perubahan
|-1.15%
|-8.71%
|-8.86%
|-36.63%
Prakiraan Harga Axelar dalam MGA untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke MGA untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar Ar164.83 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar Ar190.81 MGA, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Axelar
Ringkasan Ariari Madagaskar
Statistik Pasar WAXL ke MGA
1,244,108,011.371426
ETH
Kurs WAXL ke MGA Saat Ini
Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah Ar 156.97970014047579081, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke MGA saat ini adalah Ar 156.97970014047579081 per WAXL.
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Ariary Madagaskar adalah mata uang resmi Madagaskar, sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai tenggara Afrika. Mata uang ini memainkan peran penting dalam struktur ekonomi negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, satuan akuntansi, serta penyimpan nilai. Ariary diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Madagaskar, yang memastikan stabilitas dan integritasnya.
Ariary Madagaskar unik karena merupakan salah satu dari sedikit mata uang di dunia yang tidak dibagi secara desimal. Alih-alih dibagi menjadi unit-unit kecil berdasarkan faktor 10, Ariary dibagi menjadi unit-unit dengan nilai 5. Sistem unik ini mencerminkan warisan budaya negara tersebut dan memberikan ciri khas tersendiri bagi perekonomian Madagaskar.
Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Ariary Madagaskar digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari pembayaran barang sehari-hari seperti bahan makanan dan pakaian hingga pembelian yang lebih besar seperti properti atau kendaraan. Mata uang ini juga digunakan dalam transaksi bisnis, termasuk pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dan pelunasan utang. Penggunaan luas Ariary dalam perekonomian Madagaskar menunjukkan betapa pentingnya mata uang ini sebagai alat aktivitas ekonomi.
Namun, nilai Ariary Madagaskar dapat fluktuatif akibat berbagai faktor, antara lain inflasi, ketidakstabilan politik, dan perubahan kondisi ekonomi internasional. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi daya beli Ariary, sehingga berdampak pada biaya barang dan jasa di negara tersebut.
Pemahaman tentang Ariary Madagaskar sangat penting bagi siapa pun yang berbisnis di Madagaskar atau mempertimbangkan investasi di negara ini. Ciri-ciri uniknya serta perannya dalam perekonomian Madagaskar menjadikannya faktor kunci dalam lanskap keuangan negara kepulauan ini. Seperti halnya setiap mata uang, nilai Ariary bisa berubah, dan penting untuk memantau perubahan-perubahan tersebut guna memastikan pemahaman yang kuat mengenai kondisi ekonomi negara ini.
Kesimpulannya, Ariary Madagaskar bukan sekadar alat tukar di Madagaskar; mata uang ini merupakan cerminan budaya negara tersebut sekaligus alat vital bagi aktivitas ekonomi. Ciri-ciri uniknya serta peran pentingnya dalam perekonomian negara ini menjadikannya subjek yang menarik bagi siapa pun yang tertarik pada keuangan global.
Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC
Spot
WAXL/USDT
|0.03
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Danai akun Anda dengan MGA menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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WAXL dan MGA dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Axelar
- Harga Saat Ini (USD): $0.03771
- Perubahan 7 Hari: -8.72%
- Tren 30 Hari: -8.87%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MGA, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]
Ariari Madagaskar (MGA) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MGA/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MGA yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
- MGA yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke MGA?
Kurs antara Axelar (WAXL) dan Ariari Madagaskar (MGA) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke MGA. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MGA memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MGA
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MGA. Ketika MGA melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MGA.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke MGA di Indonesia?
Kurs WAXL ke MGA di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam MGA) yang dikonversi ke MGA menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WAXL ke MGA sering berubah di Indonesia?
Kurs WAXL ke MGA sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WAXL ke MGA di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WAXL ke MGA dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WAXL ke MGA mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke MGA atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke MGA dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap MGA seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke MGA di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan MGA, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke MGA?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke MGA.
Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke MGA dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keMGA wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke MGA sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WAXL ke MGA dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke MGA target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan MGA di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan MGA.
Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke MGA dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan MGA. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WAXL ke MGA merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WAXL dalam MGA atau stablecoin. WAXL ke MGA berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke MGA selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. MGA dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke MGA yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Mengapa Harus Membeli Axelar dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Axelar.
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Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.