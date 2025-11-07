Apa yang dimaksud dengan WING (WING)

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Prediksi Harga WING (USD)

Berapa nilai WING (WING) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WING (WING) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WING.

Cek prediksi harga WING sekarang!

Tokenomi WING (WING)

Memahami tokenomi WING (WING) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WING sekarang!

Cara membeli WING (WING)

Ingin mengetahui cara membeli WING? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WING di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya WING

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WING, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WING Berapa nilai WING (WING) hari ini? Harga live WING dalam USD adalah 0.08104 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WING ke USD saat ini? $ 0.08104 . Cobalah Harga WING ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar WING? Kapitalisasi pasar WING adalah $ 430.00K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WING? Suplai beredar WING adalah 5.31M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WING? WING mencapai harga ATH sebesar 140.806207937 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WING? WING mencapai harga ATL 0.0706085391929573 USD . Berapa volume perdagangan WING? Volume perdagangan 24 jam live WING adalah $ 56.03K USD . Akankah harga WING naik lebih tinggi tahun ini? WING mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WING untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting WING (WING)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

