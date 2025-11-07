BursaDEX+
Harga live WINR Protocol hari ini adalah 0.004619 USD. Lacak informasi harga aktual WINR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WINR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WINR

Info Harga WINR

Penjelasan WINR

Whitepaper WINR

Situs Web Resmi WINR

Tokenomi WINR

Prakiraan Harga WINR

Riwayat WINR

Panduan Membeli WINR

Konverter WINR ke Mata Uang Fiat

Spot WINR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo WINR Protocol

Harga WINR Protocol(WINR)

Harga Live 1 WINR ke USD:

$0.004619
-0.55%1D
USD
Grafik Harga Live WINR Protocol (WINR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:58:50 (UTC+8)

Informasi Harga WINR Protocol (WINR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004348
Low 24 Jam
$ 0.004646
High 24 Jam

$ 0.004348
$ 0.004646
$ 0.14633127912041108
$ 0.004505986357986747
+0.10%

-0.54%

-14.52%

-14.52%

Harga aktual WINR Protocol (WINR) adalah $ 0.004619. Selama 24 jam terakhir, WINR diperdagangkan antara low $ 0.004348 dan high $ 0.004646, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWINR adalah $ 0.14633127912041108, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004505986357986747.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WINR telah berubah sebesar +0.10% selama 1 jam terakhir, -0.54% selama 24 jam, dan -14.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WINR Protocol (WINR)

No.1571

$ 3.29M
$ 8.55K
$ 4.20M
712.76M
908,286,679
759,478,497
78.47%

ARB

Kapitalisasi Pasar WINR Protocol saat ini adalah $ 3.29M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.55K. Suplai beredar WINR adalah 712.76M, dan total suplainya sebesar 759478497. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.20M.

Riwayat Harga WINR Protocol (WINR) USD

Pantau perubahan harga WINR Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002554-0.54%
30 Days$ -0.004851-51.23%
60 Hari$ -0.002091-31.17%
90 Hari$ -0.001971-29.91%
Perubahan Harga WINR Protocol Hari Ini

Hari ini, WINR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002554 (-0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WINR Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.004851 (-51.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WINR Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WINR terlihat mengalami perubahan $ -0.002091 (-31.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WINR Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001971 (-29.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WINR Protocol (WINR)?

Lihat halaman Riwayat Harga WINR Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WINR Protocol (WINR)

WINR is an infrastructure for Gaming frontend operators and gaming providers to build decentralized, trustless and transparent products.

WINR Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WINR Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WINR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WINR Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WINR Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WINR Protocol (USD)

Berapa nilai WINR Protocol (WINR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WINR Protocol (WINR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WINR Protocol.

Cek prediksi harga WINR Protocol sekarang!

Tokenomi WINR Protocol (WINR)

Memahami tokenomi WINR Protocol (WINR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WINR sekarang!

Cara membeli WINR Protocol (WINR)

Ingin mengetahui cara membeli WINR Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WINR Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WINR ke Mata Uang Lokal

1 WINR Protocol(WINR) ke VND
121.548985
1 WINR Protocol(WINR) ke AUD
A$0.00711326
1 WINR Protocol(WINR) ke GBP
0.00351044
1 WINR Protocol(WINR) ke EUR
0.00397234
1 WINR Protocol(WINR) ke USD
$0.004619
1 WINR Protocol(WINR) ke MYR
RM0.01930742
1 WINR Protocol(WINR) ke TRY
0.19464466
1 WINR Protocol(WINR) ke JPY
¥0.706707
1 WINR Protocol(WINR) ke ARS
ARS$6.70387803
1 WINR Protocol(WINR) ke RUB
0.37529375
1 WINR Protocol(WINR) ke INR
0.40956673
1 WINR Protocol(WINR) ke IDR
Rp76.98330254
1 WINR Protocol(WINR) ke PHP
0.27261338
1 WINR Protocol(WINR) ke EGP
￡E.0.21843251
1 WINR Protocol(WINR) ke BRL
R$0.02471165
1 WINR Protocol(WINR) ke CAD
C$0.00651279
1 WINR Protocol(WINR) ke BDT
0.56356419
1 WINR Protocol(WINR) ke NGN
6.64600196
1 WINR Protocol(WINR) ke COP
$17.69728279
1 WINR Protocol(WINR) ke ZAR
R.0.08027822
1 WINR Protocol(WINR) ke UAH
0.19427514
1 WINR Protocol(WINR) ke TZS
T.Sh.11.348883
1 WINR Protocol(WINR) ke VES
Bs1.048513
1 WINR Protocol(WINR) ke CLP
$4.355717
1 WINR Protocol(WINR) ke PKR
Rs1.30551416
1 WINR Protocol(WINR) ke KZT
2.42973257
1 WINR Protocol(WINR) ke THB
฿0.1496556
1 WINR Protocol(WINR) ke TWD
NT$0.14314281
1 WINR Protocol(WINR) ke AED
د.إ0.01695173
1 WINR Protocol(WINR) ke CHF
Fr0.0036952
1 WINR Protocol(WINR) ke HKD
HK$0.03588963
1 WINR Protocol(WINR) ke AMD
֏1.7663056
1 WINR Protocol(WINR) ke MAD
.د.م0.0429567
1 WINR Protocol(WINR) ke MXN
$0.08582102
1 WINR Protocol(WINR) ke SAR
ريال0.01732125
1 WINR Protocol(WINR) ke ETB
Br0.71081791
1 WINR Protocol(WINR) ke KES
KSh0.59659004
1 WINR Protocol(WINR) ke JOD
د.أ0.003274871
1 WINR Protocol(WINR) ke PLN
0.01699792
1 WINR Protocol(WINR) ke RON
лв0.0203236
1 WINR Protocol(WINR) ke SEK
kr0.04420383
1 WINR Protocol(WINR) ke BGN
лв0.00780611
1 WINR Protocol(WINR) ke HUF
Ft1.54376218
1 WINR Protocol(WINR) ke CZK
0.09732233
1 WINR Protocol(WINR) ke KWD
د.ك0.001413414
1 WINR Protocol(WINR) ke ILS
0.01510413
1 WINR Protocol(WINR) ke BOB
Bs0.0318711
1 WINR Protocol(WINR) ke AZN
0.0078523
1 WINR Protocol(WINR) ke TJS
SM0.04258718
1 WINR Protocol(WINR) ke GEL
0.01251749
1 WINR Protocol(WINR) ke AOA
Kz4.23372921
1 WINR Protocol(WINR) ke BHD
.د.ب0.001736744
1 WINR Protocol(WINR) ke BMD
$0.004619
1 WINR Protocol(WINR) ke DKK
kr0.02983874
1 WINR Protocol(WINR) ke HNL
L0.12166446
1 WINR Protocol(WINR) ke MUR
0.212474
1 WINR Protocol(WINR) ke NAD
$0.08023203
1 WINR Protocol(WINR) ke NOK
kr0.0471138
1 WINR Protocol(WINR) ke NZD
$0.00817563
1 WINR Protocol(WINR) ke PAB
B/.0.004619
1 WINR Protocol(WINR) ke PGK
K0.0193998
1 WINR Protocol(WINR) ke QAR
ر.ق0.01681316
1 WINR Protocol(WINR) ke RSD
дин.0.4688285
1 WINR Protocol(WINR) ke UZS
soʻm55.65058961
1 WINR Protocol(WINR) ke ALL
L0.38730315
1 WINR Protocol(WINR) ke ANG
ƒ0.00826801
1 WINR Protocol(WINR) ke AWG
ƒ0.0083142
1 WINR Protocol(WINR) ke BBD
$0.009238
1 WINR Protocol(WINR) ke BAM
KM0.00780611
1 WINR Protocol(WINR) ke BIF
Fr13.621431
1 WINR Protocol(WINR) ke BND
$0.0060047
1 WINR Protocol(WINR) ke BSD
$0.004619
1 WINR Protocol(WINR) ke JMD
$0.74065665
1 WINR Protocol(WINR) ke KHR
18.55018114
1 WINR Protocol(WINR) ke KMF
Fr1.93998
1 WINR Protocol(WINR) ke LAK
100.41304147
1 WINR Protocol(WINR) ke LKR
රු1.40819453
1 WINR Protocol(WINR) ke MDL
L0.07903109
1 WINR Protocol(WINR) ke MGA
Ar20.8062855
1 WINR Protocol(WINR) ke MOP
P0.036952
1 WINR Protocol(WINR) ke MVR
0.0711326
1 WINR Protocol(WINR) ke MWK
MK8.01909209
1 WINR Protocol(WINR) ke MZN
MT0.29538505
1 WINR Protocol(WINR) ke NPR
रु0.6545123
1 WINR Protocol(WINR) ke PYG
32.757948
1 WINR Protocol(WINR) ke RWF
Fr6.702169
1 WINR Protocol(WINR) ke SBD
$0.03801437
1 WINR Protocol(WINR) ke SCR
0.06951595
1 WINR Protocol(WINR) ke SRD
$0.1778315
1 WINR Protocol(WINR) ke SVC
$0.04037006
1 WINR Protocol(WINR) ke SZL
L0.08018584
1 WINR Protocol(WINR) ke TMT
m0.0161665
1 WINR Protocol(WINR) ke TND
د.ت0.013667621
1 WINR Protocol(WINR) ke TTD
$0.03127063
1 WINR Protocol(WINR) ke UGX
Sh16.148024
1 WINR Protocol(WINR) ke XAF
Fr2.623592
1 WINR Protocol(WINR) ke XCD
$0.0124713
1 WINR Protocol(WINR) ke XOF
Fr2.623592
1 WINR Protocol(WINR) ke XPF
Fr0.475757
1 WINR Protocol(WINR) ke BWP
P0.06212555
1 WINR Protocol(WINR) ke BZD
$0.00928419
1 WINR Protocol(WINR) ke CVE
$0.44268496
1 WINR Protocol(WINR) ke DJF
Fr0.817563
1 WINR Protocol(WINR) ke DOP
$0.29704789
1 WINR Protocol(WINR) ke DZD
د.ج0.60305664
1 WINR Protocol(WINR) ke FJD
$0.01053132
1 WINR Protocol(WINR) ke GNF
Fr40.162205
1 WINR Protocol(WINR) ke GTQ
Q0.03538154
1 WINR Protocol(WINR) ke GYD
$0.96611004
1 WINR Protocol(WINR) ke ISK
kr0.581994

Sumber Daya WINR Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WINR Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WINR Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WINR Protocol

Berapa nilai WINR Protocol (WINR) hari ini?
Harga live WINR dalam USD adalah 0.004619 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WINR ke USD saat ini?
Harga WINR ke USD saat ini adalah $ 0.004619. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WINR Protocol?
Kapitalisasi pasar WINR adalah $ 3.29M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WINR?
Suplai beredar WINR adalah 712.76M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WINR?
WINR mencapai harga ATH sebesar 0.14633127912041108 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WINR?
WINR mencapai harga ATL 0.004505986357986747 USD.
Berapa volume perdagangan WINR?
Volume perdagangan 24 jam live WINR adalah $ 8.55K USD.
Akankah harga WINR naik lebih tinggi tahun ini?
WINR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WINR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:58:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

