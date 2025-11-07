BursaDEX+
Harga live WIKI CAT hari ini adalah 0.00000009253 USD. Lacak informasi harga aktual WKC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga WIKI CAT(WKC)

Harga Live 1 WKC ke USD:

+1.98%1D
USD
Grafik Harga Live WIKI CAT (WKC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:17:40 (UTC+8)

Informasi Harga WIKI CAT (WKC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000088
Low 24 Jam
$ 0.00000010233
High 24 Jam

$ 0.000000088
$ 0.00000010233
$ 0.000000472824771637
$ 0.000000000057105301
+0.56%

+1.98%

-10.70%

-10.70%

Harga aktual WIKI CAT (WKC) adalah $ 0.00000009253. Selama 24 jam terakhir, WKC diperdagangkan antara low $ 0.000000088 dan high $ 0.00000010233, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWKC adalah $ 0.000000472824771637, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000057105301.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WKC telah berubah sebesar +0.56% selama 1 jam terakhir, +1.98% selama 24 jam, dan -10.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WIKI CAT (WKC)

No.451

$ 50.51M
$ 69.96K
$ 78.73M
545.84T
850,822,824,918,178
853,278,579,305,012
64.15%

BSC

Kapitalisasi Pasar WIKI CAT saat ini adalah $ 50.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.96K. Suplai beredar WKC adalah 545.84T, dan total suplainya sebesar 853278579305012. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.73M.

Riwayat Harga WIKI CAT (WKC) USD

Pantau perubahan harga WIKI CAT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000017965+1.98%
30 Days$ -0.00000007251-43.94%
60 Hari$ -0.00000012984-58.39%
90 Hari$ +0.00000007253+362.65%
Perubahan Harga WIKI CAT Hari Ini

Hari ini, WKC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000017965 (+1.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WIKI CAT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000007251 (-43.94%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WIKI CAT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WKC terlihat mengalami perubahan $ -0.00000012984 (-58.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WIKI CAT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00000007253 (+362.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WIKI CAT (WKC)?

Lihat halaman Riwayat Harga WIKI CAT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WIKI CAT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WKC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WIKI CAT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WIKI CAT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WIKI CAT (USD)

Berapa nilai WIKI CAT (WKC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WIKI CAT (WKC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WIKI CAT.

Cek prediksi harga WIKI CAT sekarang!

Tokenomi WIKI CAT (WKC)

Memahami tokenomi WIKI CAT (WKC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WKC sekarang!

Cara membeli WIKI CAT (WKC)

Ingin mengetahui cara membeli WIKI CAT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WIKI CAT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WKC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya WIKI CAT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WIKI CAT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WIKI CAT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WIKI CAT

Berapa nilai WIKI CAT (WKC) hari ini?
Harga live WKC dalam USD adalah 0.00000009253 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WKC ke USD saat ini?
Harga WKC ke USD saat ini adalah $ 0.00000009253. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WIKI CAT?
Kapitalisasi pasar WKC adalah $ 50.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WKC?
Suplai beredar WKC adalah 545.84T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WKC?
WKC mencapai harga ATH sebesar 0.000000472824771637 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WKC?
WKC mencapai harga ATL 0.000000000057105301 USD.
Berapa volume perdagangan WKC?
Volume perdagangan 24 jam live WKC adalah $ 69.96K USD.
Akankah harga WKC naik lebih tinggi tahun ini?
WKC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WKC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting WIKI CAT (WKC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

