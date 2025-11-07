BursaDEX+
Harga live XDB CHAIN hari ini adalah 0.0004046 USD. Lacak informasi harga aktual XDB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XDB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XDB

Info Harga XDB

Penjelasan XDB

Whitepaper XDB

Situs Web Resmi XDB

Tokenomi XDB

Prakiraan Harga XDB

Riwayat XDB

Panduan Membeli XDB

Konverter XDB ke Mata Uang Fiat

Spot XDB

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XDB CHAIN

Harga XDB CHAIN(XDB)

Harga Live 1 XDB ke USD:

$0.0004046
$0.0004046
+4.65%1D
USD
Grafik Harga Live XDB CHAIN (XDB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:27:36 (UTC+8)

Informasi Harga XDB CHAIN (XDB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003752
$ 0.0003752
Low 24 Jam
$ 0.0004097
$ 0.0004097
High 24 Jam

$ 0.0003752
$ 0.0003752

$ 0.0004097
$ 0.0004097

$ 1.0288635012534548
$ 1.0288635012534548

$ 0.000213677202181352
$ 0.000213677202181352

-0.25%

+4.65%

-14.18%

-14.18%

Harga aktual XDB CHAIN (XDB) adalah $ 0.0004046. Selama 24 jam terakhir, XDB diperdagangkan antara low $ 0.0003752 dan high $ 0.0004097, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXDB adalah $ 1.0288635012534548, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000213677202181352.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XDB telah berubah sebesar -0.25% selama 1 jam terakhir, +4.65% selama 24 jam, dan -14.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XDB CHAIN (XDB)

No.1252

$ 6.96M
$ 6.96M

$ 14.96K
$ 14.96K

$ 7.68M
$ 7.68M

17.20B
17.20B

18,974,370,019.97
18,974,370,019.97

XDB

Kapitalisasi Pasar XDB CHAIN saat ini adalah $ 6.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.96K. Suplai beredar XDB adalah 17.20B, dan total suplainya sebesar 18974370019.97. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.68M.

Riwayat Harga XDB CHAIN (XDB) USD

Pantau perubahan harga XDB CHAIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000017978+4.65%
30 Days$ -0.0000788-16.31%
60 Hari$ -0.0002614-39.25%
90 Hari$ -0.0002289-36.14%
Perubahan Harga XDB CHAIN Hari Ini

Hari ini, XDB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000017978 (+4.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XDB CHAIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000788 (-16.31%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XDB CHAIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XDB terlihat mengalami perubahan $ -0.0002614 (-39.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XDB CHAIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002289 (-36.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XDB CHAIN (XDB)?

Lihat halaman Riwayat Harga XDB CHAIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU).

The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as “XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

XDB CHAIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XDB CHAIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XDB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XDB CHAIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XDB CHAIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XDB CHAIN (USD)

Berapa nilai XDB CHAIN (XDB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XDB CHAIN (XDB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XDB CHAIN.

Cek prediksi harga XDB CHAIN sekarang!

Tokenomi XDB CHAIN (XDB)

Memahami tokenomi XDB CHAIN (XDB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XDB sekarang!

Cara membeli XDB CHAIN (XDB)

Ingin mengetahui cara membeli XDB CHAIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XDB CHAIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XDB ke Mata Uang Lokal

1 XDB CHAIN(XDB) ke VND
10.647049
1 XDB CHAIN(XDB) ke AUD
A$0.000623084
1 XDB CHAIN(XDB) ke GBP
0.000307496
1 XDB CHAIN(XDB) ke EUR
0.000347956
1 XDB CHAIN(XDB) ke USD
$0.0004046
1 XDB CHAIN(XDB) ke MYR
RM0.001687182
1 XDB CHAIN(XDB) ke TRY
0.017070074
1 XDB CHAIN(XDB) ke JPY
¥0.0619038
1 XDB CHAIN(XDB) ke ARS
ARS$0.587224302
1 XDB CHAIN(XDB) ke RUB
0.032869704
1 XDB CHAIN(XDB) ke INR
0.035863744
1 XDB CHAIN(XDB) ke IDR
Rp6.743330636
1 XDB CHAIN(XDB) ke PHP
0.023919952
1 XDB CHAIN(XDB) ke EGP
￡E.0.019133534
1 XDB CHAIN(XDB) ke BRL
R$0.00216461
1 XDB CHAIN(XDB) ke CAD
C$0.000570486
1 XDB CHAIN(XDB) ke BDT
0.049296464
1 XDB CHAIN(XDB) ke NGN
0.581321188
1 XDB CHAIN(XDB) ke COP
$1.550188486
1 XDB CHAIN(XDB) ke ZAR
R.0.007027902
1 XDB CHAIN(XDB) ke UAH
0.016997246
1 XDB CHAIN(XDB) ke TZS
T.Sh.0.9941022
1 XDB CHAIN(XDB) ke VES
Bs0.0918442
1 XDB CHAIN(XDB) ke CLP
$0.3815378
1 XDB CHAIN(XDB) ke PKR
Rs0.114226672
1 XDB CHAIN(XDB) ke KZT
0.212609208
1 XDB CHAIN(XDB) ke THB
฿0.013096902
1 XDB CHAIN(XDB) ke TWD
NT$0.012526416
1 XDB CHAIN(XDB) ke AED
د.إ0.001484882
1 XDB CHAIN(XDB) ke CHF
Fr0.00032368
1 XDB CHAIN(XDB) ke HKD
HK$0.003143742
1 XDB CHAIN(XDB) ke AMD
֏0.15471904
1 XDB CHAIN(XDB) ke MAD
.د.م0.00376278
1 XDB CHAIN(XDB) ke MXN
$0.007513422
1 XDB CHAIN(XDB) ke SAR
ريال0.00151725
1 XDB CHAIN(XDB) ke ETB
Br0.062263894
1 XDB CHAIN(XDB) ke KES
KSh0.052185308
1 XDB CHAIN(XDB) ke JOD
د.أ0.0002868614
1 XDB CHAIN(XDB) ke PLN
0.001488928
1 XDB CHAIN(XDB) ke RON
лв0.00178024
1 XDB CHAIN(XDB) ke SEK
kr0.003872022
1 XDB CHAIN(XDB) ke BGN
лв0.000683774
1 XDB CHAIN(XDB) ke HUF
Ft0.135407482
1 XDB CHAIN(XDB) ke CZK
0.008533014
1 XDB CHAIN(XDB) ke KWD
د.ك0.0001238076
1 XDB CHAIN(XDB) ke ILS
0.001323042
1 XDB CHAIN(XDB) ke BOB
Bs0.00279174
1 XDB CHAIN(XDB) ke AZN
0.00068782
1 XDB CHAIN(XDB) ke TJS
SM0.003730412
1 XDB CHAIN(XDB) ke GEL
0.001096466
1 XDB CHAIN(XDB) ke AOA
Kz0.370852314
1 XDB CHAIN(XDB) ke BHD
.د.ب0.0001521296
1 XDB CHAIN(XDB) ke BMD
$0.0004046
1 XDB CHAIN(XDB) ke DKK
kr0.002613716
1 XDB CHAIN(XDB) ke HNL
L0.010657164
1 XDB CHAIN(XDB) ke MUR
0.018587324
1 XDB CHAIN(XDB) ke NAD
$0.00701981
1 XDB CHAIN(XDB) ke NOK
kr0.00412692
1 XDB CHAIN(XDB) ke NZD
$0.000716142
1 XDB CHAIN(XDB) ke PAB
B/.0.0004046
1 XDB CHAIN(XDB) ke PGK
K0.00169932
1 XDB CHAIN(XDB) ke QAR
ر.ق0.001472744
1 XDB CHAIN(XDB) ke RSD
дин.0.041091176
1 XDB CHAIN(XDB) ke UZS
soʻm4.816665896
1 XDB CHAIN(XDB) ke ALL
L0.03388525
1 XDB CHAIN(XDB) ke ANG
ƒ0.000724234
1 XDB CHAIN(XDB) ke AWG
ƒ0.00072828
1 XDB CHAIN(XDB) ke BBD
$0.0008092
1 XDB CHAIN(XDB) ke BAM
KM0.000683774
1 XDB CHAIN(XDB) ke BIF
Fr1.1899286
1 XDB CHAIN(XDB) ke BND
$0.00052598
1 XDB CHAIN(XDB) ke BSD
$0.0004046
1 XDB CHAIN(XDB) ke JMD
$0.06479669
1 XDB CHAIN(XDB) ke KHR
1.6184
1 XDB CHAIN(XDB) ke KMF
Fr0.169932
1 XDB CHAIN(XDB) ke LAK
8.795651998
1 XDB CHAIN(XDB) ke LKR
රු0.1232007
1 XDB CHAIN(XDB) ke MDL
L0.006914614
1 XDB CHAIN(XDB) ke MGA
Ar1.8225207
1 XDB CHAIN(XDB) ke MOP
P0.003232754
1 XDB CHAIN(XDB) ke MVR
0.00623084
1 XDB CHAIN(XDB) ke MWK
MK0.69999846
1 XDB CHAIN(XDB) ke MZN
MT0.02587417
1 XDB CHAIN(XDB) ke NPR
रु0.05733182
1 XDB CHAIN(XDB) ke PYG
2.8694232
1 XDB CHAIN(XDB) ke RWF
Fr0.5870746
1 XDB CHAIN(XDB) ke SBD
$0.003329858
1 XDB CHAIN(XDB) ke SCR
0.0056644
1 XDB CHAIN(XDB) ke SRD
$0.0155771
1 XDB CHAIN(XDB) ke SVC
$0.003532158
1 XDB CHAIN(XDB) ke SZL
L0.007011718
1 XDB CHAIN(XDB) ke TMT
m0.0014161
1 XDB CHAIN(XDB) ke TND
د.ت0.0011972114
1 XDB CHAIN(XDB) ke TTD
$0.002735096
1 XDB CHAIN(XDB) ke UGX
Sh1.4144816
1 XDB CHAIN(XDB) ke XAF
Fr0.2298128
1 XDB CHAIN(XDB) ke XCD
$0.00109242
1 XDB CHAIN(XDB) ke XOF
Fr0.2298128
1 XDB CHAIN(XDB) ke XPF
Fr0.0416738
1 XDB CHAIN(XDB) ke BWP
P0.005433778
1 XDB CHAIN(XDB) ke BZD
$0.0008092
1 XDB CHAIN(XDB) ke CVE
$0.038776864
1 XDB CHAIN(XDB) ke DJF
Fr0.0716142
1 XDB CHAIN(XDB) ke DOP
$0.026019826
1 XDB CHAIN(XDB) ke DZD
د.ج0.052792208
1 XDB CHAIN(XDB) ke FJD
$0.000922488
1 XDB CHAIN(XDB) ke GNF
Fr3.517997
1 XDB CHAIN(XDB) ke GTQ
Q0.003099236
1 XDB CHAIN(XDB) ke GYD
$0.084626136
1 XDB CHAIN(XDB) ke ISK
kr0.0509796

Sumber Daya XDB CHAIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XDB CHAIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XDB CHAIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XDB CHAIN

Berapa nilai XDB CHAIN (XDB) hari ini?
Harga live XDB dalam USD adalah 0.0004046 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XDB ke USD saat ini?
Harga XDB ke USD saat ini adalah $ 0.0004046. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XDB CHAIN?
Kapitalisasi pasar XDB adalah $ 6.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XDB?
Suplai beredar XDB adalah 17.20B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XDB?
XDB mencapai harga ATH sebesar 1.0288635012534548 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XDB?
XDB mencapai harga ATL 0.000213677202181352 USD.
Berapa volume perdagangan XDB?
Volume perdagangan 24 jam live XDB adalah $ 14.96K USD.
Akankah harga XDB naik lebih tinggi tahun ini?
XDB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XDB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:27:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XDB ke USD

Jumlah

XDB
XDB
USD
USD

1 XDB = 0.0004046 USD

Perdagangkan XDB

XDB/USDT
$0.0004046
$0.0004046
+4.92%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,443.03

$3,311.60

$156.64

$0.9806

$1.0003

$101,443.03

$3,311.60

$2.2109

$156.64

$1.0057

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.011696

$30.05

$0.012986

$4.320

$0.008098

$0.0940

$0.00001767

