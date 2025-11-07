Apa yang dimaksud dengan XDB CHAIN (XDB)

XDB is the native coin of the XDB CHAIN, categorized as a Real World Asset (RWA). The XDB CHAIN represents a pioneering protocol layer often referred to as the technology that "empowers brands and consumers of tomorrow". This platform is specifically designed to facilitate the rapid and cost-effective transfer of Branded Coins (BCO), underpinning a unique tokenomics structure that implements continual token burn mechanisms linked to real-world utility (RWU). The XDB CHAIN operates on an advanced, decentralized infrastructure that is user-friendly and integrates seamlessly with open APIs. This network is comprised of interconnected nodes known as "XDB CHAIN cores", which are operated by various individuals and entities globally. Through the XDB CHAIN, users have the capability to develop payment-related applications and devices. Additionally, it allows users to mint their own digital assets on the network, which can be leveraged to enhance audience engagement for various brands

Tokenomi XDB CHAIN (XDB)

Memahami tokenomi XDB CHAIN (XDB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XDB sekarang!

Sumber Daya XDB CHAIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XDB CHAIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XDB CHAIN Berapa nilai XDB CHAIN (XDB) hari ini? Harga live XDB dalam USD adalah 0.0004046 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XDB ke USD saat ini? $ 0.0004046 . Cobalah Harga XDB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XDB CHAIN? Kapitalisasi pasar XDB adalah $ 6.96M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XDB? Suplai beredar XDB adalah 17.20B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XDB? XDB mencapai harga ATH sebesar 1.0288635012534548 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XDB? XDB mencapai harga ATL 0.000213677202181352 USD . Berapa volume perdagangan XDB? Volume perdagangan 24 jam live XDB adalah $ 14.96K USD . Akankah harga XDB naik lebih tinggi tahun ini? XDB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XDB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting XDB CHAIN (XDB)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

