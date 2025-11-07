Apa yang dimaksud dengan XION (XION)

Total Supply: 200,000,000 XION .XION is the first walletless L1 blockchain ecosystem purpose built for mainstream adoption through chain abstraction.

XION tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XION Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XION ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang XION di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XION dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XION (USD)

Berapa nilai XION (XION) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XION (XION) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XION.

Cek prediksi harga XION sekarang!

Tokenomi XION (XION)

Memahami tokenomi XION (XION) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XION sekarang!

Cara membeli XION (XION)

Ingin mengetahui cara membeli XION? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XION di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XION ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya XION

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XION, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XION Berapa nilai XION (XION) hari ini? Harga live XION dalam USD adalah 0.504 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XION ke USD saat ini? $ 0.504 . Cobalah Harga XION ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar XION? Kapitalisasi pasar XION adalah $ 21.37M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XION? Suplai beredar XION adalah 42.40M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XION? XION mencapai harga ATH sebesar 12.087 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XION? XION mencapai harga ATL 0.3953903225658592 USD . Berapa volume perdagangan XION? Volume perdagangan 24 jam live XION adalah $ 17.57K USD . Akankah harga XION naik lebih tinggi tahun ini? XION mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XION untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting XION (XION)

