BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live XPMarket hari ini adalah 0.01353 USD. Lacak informasi harga aktual XPM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XPM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live XPMarket hari ini adalah 0.01353 USD. Lacak informasi harga aktual XPM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XPM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XPM

Info Harga XPM

Penjelasan XPM

Whitepaper XPM

Situs Web Resmi XPM

Tokenomi XPM

Prakiraan Harga XPM

Riwayat XPM

Panduan Membeli XPM

Konverter XPM ke Mata Uang Fiat

Spot XPM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XPMarket

Harga XPMarket(XPM)

Harga Live 1 XPM ke USD:

$0.01353
$0.01353$0.01353
-1.74%1D
USD
Grafik Harga Live XPMarket (XPM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:22 (UTC+8)

Informasi Harga XPMarket (XPM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01336
$ 0.01336$ 0.01336
Low 24 Jam
$ 0.01485
$ 0.01485$ 0.01485
High 24 Jam

$ 0.01336
$ 0.01336$ 0.01336

$ 0.01485
$ 0.01485$ 0.01485

$ 0.13006601290820077
$ 0.13006601290820077$ 0.13006601290820077

$ 0.01316989249333548
$ 0.01316989249333548$ 0.01316989249333548

+0.07%

-1.73%

-7.08%

-7.08%

Harga aktual XPMarket (XPM) adalah $ 0.01353. Selama 24 jam terakhir, XPM diperdagangkan antara low $ 0.01336 dan high $ 0.01485, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXPM adalah $ 0.13006601290820077, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01316989249333548.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XPM telah berubah sebesar +0.07% selama 1 jam terakhir, -1.73% selama 24 jam, dan -7.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XPMarket (XPM)

No.7032

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.61K
$ 21.61K$ 21.61K

$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

XRP

Kapitalisasi Pasar XPMarket saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.61K. Suplai beredar XPM adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.77M.

Riwayat Harga XPMarket (XPM) USD

Pantau perubahan harga XPMarket untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0002396-1.73%
30 Days$ -0.00461-25.42%
60 Hari$ -0.00742-35.42%
90 Hari$ -0.01318-49.35%
Perubahan Harga XPMarket Hari Ini

Hari ini, XPM tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0002396 (-1.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XPMarket 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00461 (-25.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XPMarket 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XPM terlihat mengalami perubahan $ -0.00742 (-35.42%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XPMarket 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01318 (-49.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XPMarket (XPM)?

Lihat halaman Riwayat Harga XPMarket sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XPMarket (XPM)

XPMarket is a platform on the XRP Ledger designed for DeFi activities. It allows users to swap digital assets seamlessly with no trading fees, participate in earning programs through yield farming, and receive unique airdrops. Users can also launch their own digital tokens on this platform, tapping into a vibrant community of blockchain enthusiasts. The platform leverages the XRP Ledger's capabilities to provide a user-friendly environment.

XPMarket tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XPMarket Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XPM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XPMarket di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XPMarket dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XPMarket (USD)

Berapa nilai XPMarket (XPM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XPMarket (XPM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XPMarket.

Cek prediksi harga XPMarket sekarang!

Tokenomi XPMarket (XPM)

Memahami tokenomi XPMarket (XPM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XPM sekarang!

Cara membeli XPMarket (XPM)

Ingin mengetahui cara membeli XPMarket? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XPMarket di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XPM ke Mata Uang Lokal

1 XPMarket(XPM) ke VND
356.04195
1 XPMarket(XPM) ke AUD
A$0.0208362
1 XPMarket(XPM) ke GBP
0.0102828
1 XPMarket(XPM) ke EUR
0.0116358
1 XPMarket(XPM) ke USD
$0.01353
1 XPMarket(XPM) ke MYR
RM0.0565554
1 XPMarket(XPM) ke TRY
0.5701542
1 XPMarket(XPM) ke JPY
¥2.07009
1 XPMarket(XPM) ke ARS
ARS$19.6370361
1 XPMarket(XPM) ke RUB
1.0993125
1 XPMarket(XPM) ke INR
1.1997051
1 XPMarket(XPM) ke IDR
Rp225.4999098
1 XPMarket(XPM) ke PHP
0.7985406
1 XPMarket(XPM) ke EGP
￡E.0.6398337
1 XPMarket(XPM) ke BRL
R$0.0723855
1 XPMarket(XPM) ke CAD
C$0.0190773
1 XPMarket(XPM) ke BDT
1.6507953
1 XPMarket(XPM) ke NGN
19.4675052
1 XPMarket(XPM) ke COP
$51.8389773
1 XPMarket(XPM) ke ZAR
R.0.2351514
1 XPMarket(XPM) ke UAH
0.5690718
1 XPMarket(XPM) ke TZS
T.Sh.33.24321
1 XPMarket(XPM) ke VES
Bs3.07131
1 XPMarket(XPM) ke CLP
$12.75879
1 XPMarket(XPM) ke PKR
Rs3.8241192
1 XPMarket(XPM) ke KZT
7.1171859
1 XPMarket(XPM) ke THB
฿0.438372
1 XPMarket(XPM) ke TWD
NT$0.4192947
1 XPMarket(XPM) ke AED
د.إ0.0496551
1 XPMarket(XPM) ke CHF
Fr0.010824
1 XPMarket(XPM) ke HKD
HK$0.1051281
1 XPMarket(XPM) ke AMD
֏5.173872
1 XPMarket(XPM) ke MAD
.د.م0.125829
1 XPMarket(XPM) ke MXN
$0.2513874
1 XPMarket(XPM) ke SAR
ريال0.0507375
1 XPMarket(XPM) ke ETB
Br2.0821317
1 XPMarket(XPM) ke KES
KSh1.7475348
1 XPMarket(XPM) ke JOD
د.أ0.00959277
1 XPMarket(XPM) ke PLN
0.0497904
1 XPMarket(XPM) ke RON
лв0.059532
1 XPMarket(XPM) ke SEK
kr0.1294821
1 XPMarket(XPM) ke BGN
лв0.0228657
1 XPMarket(XPM) ke HUF
Ft4.5219966
1 XPMarket(XPM) ke CZK
0.2850771
1 XPMarket(XPM) ke KWD
د.ك0.00414018
1 XPMarket(XPM) ke ILS
0.0442431
1 XPMarket(XPM) ke BOB
Bs0.093357
1 XPMarket(XPM) ke AZN
0.023001
1 XPMarket(XPM) ke TJS
SM0.1247466
1 XPMarket(XPM) ke GEL
0.0366663
1 XPMarket(XPM) ke AOA
Kz12.4014627
1 XPMarket(XPM) ke BHD
.د.ب0.00508728
1 XPMarket(XPM) ke BMD
$0.01353
1 XPMarket(XPM) ke DKK
kr0.0874038
1 XPMarket(XPM) ke HNL
L0.3563802
1 XPMarket(XPM) ke MUR
0.62238
1 XPMarket(XPM) ke NAD
$0.2350161
1 XPMarket(XPM) ke NOK
kr0.138006
1 XPMarket(XPM) ke NZD
$0.0239481
1 XPMarket(XPM) ke PAB
B/.0.01353
1 XPMarket(XPM) ke PGK
K0.056826
1 XPMarket(XPM) ke QAR
ر.ق0.0492492
1 XPMarket(XPM) ke RSD
дин.1.373295
1 XPMarket(XPM) ke UZS
soʻm163.0120107
1 XPMarket(XPM) ke ALL
L1.1344905
1 XPMarket(XPM) ke ANG
ƒ0.0242187
1 XPMarket(XPM) ke AWG
ƒ0.024354
1 XPMarket(XPM) ke BBD
$0.02706
1 XPMarket(XPM) ke BAM
KM0.0228657
1 XPMarket(XPM) ke BIF
Fr39.89997
1 XPMarket(XPM) ke BND
$0.017589
1 XPMarket(XPM) ke BSD
$0.01353
1 XPMarket(XPM) ke JMD
$2.1695355
1 XPMarket(XPM) ke KHR
54.3372918
1 XPMarket(XPM) ke KMF
Fr5.6826
1 XPMarket(XPM) ke LAK
294.1304289
1 XPMarket(XPM) ke LKR
රු4.1248911
1 XPMarket(XPM) ke MDL
L0.2314983
1 XPMarket(XPM) ke MGA
Ar60.945885
1 XPMarket(XPM) ke MOP
P0.10824
1 XPMarket(XPM) ke MVR
0.208362
1 XPMarket(XPM) ke MWK
MK23.4895683
1 XPMarket(XPM) ke MZN
MT0.8652435
1 XPMarket(XPM) ke NPR
रु1.917201
1 XPMarket(XPM) ke PYG
95.95476
1 XPMarket(XPM) ke RWF
Fr19.63203
1 XPMarket(XPM) ke SBD
$0.1113519
1 XPMarket(XPM) ke SCR
0.2036265
1 XPMarket(XPM) ke SRD
$0.520905
1 XPMarket(XPM) ke SVC
$0.1182522
1 XPMarket(XPM) ke SZL
L0.2348808
1 XPMarket(XPM) ke TMT
m0.047355
1 XPMarket(XPM) ke TND
د.ت0.04003527
1 XPMarket(XPM) ke TTD
$0.0915981
1 XPMarket(XPM) ke UGX
Sh47.30088
1 XPMarket(XPM) ke XAF
Fr7.68504
1 XPMarket(XPM) ke XCD
$0.036531
1 XPMarket(XPM) ke XOF
Fr7.68504
1 XPMarket(XPM) ke XPF
Fr1.39359
1 XPMarket(XPM) ke BWP
P0.1819785
1 XPMarket(XPM) ke BZD
$0.0271953
1 XPMarket(XPM) ke CVE
$1.2967152
1 XPMarket(XPM) ke DJF
Fr2.39481
1 XPMarket(XPM) ke DOP
$0.8701143
1 XPMarket(XPM) ke DZD
د.ج1.7664768
1 XPMarket(XPM) ke FJD
$0.0308484
1 XPMarket(XPM) ke GNF
Fr117.64335
1 XPMarket(XPM) ke GTQ
Q0.1036398
1 XPMarket(XPM) ke GYD
$2.8299348
1 XPMarket(XPM) ke ISK
kr1.70478

Sumber Daya XPMarket

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XPMarket, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XPMarket
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XPMarket

Berapa nilai XPMarket (XPM) hari ini?
Harga live XPM dalam USD adalah 0.01353 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XPM ke USD saat ini?
Harga XPM ke USD saat ini adalah $ 0.01353. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XPMarket?
Kapitalisasi pasar XPM adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XPM?
Suplai beredar XPM adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XPM?
XPM mencapai harga ATH sebesar 0.13006601290820077 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XPM?
XPM mencapai harga ATL 0.01316989249333548 USD.
Berapa volume perdagangan XPM?
Volume perdagangan 24 jam live XPM adalah $ 21.61K USD.
Akankah harga XPM naik lebih tinggi tahun ini?
XPM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XPM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XPMarket (XPM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XPM ke USD

Jumlah

XPM
XPM
USD
USD

1 XPM = 0.01353 USD

Perdagangkan XPM

XPM/USDT
$0.01353
$0.01353$0.01353
-1.73%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,252.98
$101,252.98$101,252.98

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.96
$3,311.96$3,311.96

+0.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-0.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1326
$1.1326$1.1326

+32.00%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,252.98
$101,252.98$101,252.98

-0.73%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,311.96
$3,311.96$3,311.96

+0.36%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.34
$155.34$155.34

-0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2164
$2.2164$2.2164

-0.81%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0142
$1.0142$1.0142

-0.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0597
$0.0597$0.0597

+19.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003925
$0.0003925$0.0003925

+161.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012554
$0.012554$0.012554

+1,155.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.018
$4.018$4.018

+301.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007809
$0.007809$0.007809

+265.93%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001881
$0.001881$0.001881

+72.88%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002295
$0.0000002295$0.0000002295

+53.00%