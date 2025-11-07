BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live XPR Network hari ini adalah 0.0040122 USD. Lacak informasi harga aktual XPR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XPR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live XPR Network hari ini adalah 0.0040122 USD. Lacak informasi harga aktual XPR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XPR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XPR

Info Harga XPR

Penjelasan XPR

Whitepaper XPR

Situs Web Resmi XPR

Tokenomi XPR

Prakiraan Harga XPR

Riwayat XPR

Panduan Membeli XPR

Konverter XPR ke Mata Uang Fiat

Spot XPR

Futures USDT-M XPR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo XPR Network

Harga XPR Network(XPR)

Harga Live 1 XPR ke USD:

$0.0040122
$0.0040122$0.0040122
-0.17%1D
USD
Grafik Harga Live XPR Network (XPR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:29 (UTC+8)

Informasi Harga XPR Network (XPR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0039663
$ 0.0039663$ 0.0039663
Low 24 Jam
$ 0.00441
$ 0.00441$ 0.00441
High 24 Jam

$ 0.0039663
$ 0.0039663$ 0.0039663

$ 0.00441
$ 0.00441$ 0.00441

$ 0.100692277415
$ 0.100692277415$ 0.100692277415

$ 0.000550770122659095
$ 0.000550770122659095$ 0.000550770122659095

+0.25%

-0.16%

-7.13%

-7.13%

Harga aktual XPR Network (XPR) adalah $ 0.0040122. Selama 24 jam terakhir, XPR diperdagangkan antara low $ 0.0039663 dan high $ 0.00441, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXPR adalah $ 0.100692277415, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000550770122659095.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XPR telah berubah sebesar +0.25% selama 1 jam terakhir, -0.16% selama 24 jam, dan -7.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XPR Network (XPR)

No.276

$ 113.21M
$ 113.21M$ 113.21M

$ 156.52K
$ 156.52K$ 156.52K

$ 124.97M
$ 124.97M$ 124.97M

28.22B
28.22B 28.22B

31,148,320,234.604
31,148,320,234.604 31,148,320,234.604

PROTO

Kapitalisasi Pasar XPR Network saat ini adalah $ 113.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 156.52K. Suplai beredar XPR adalah 28.22B, dan total suplainya sebesar 31148320234.604. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 124.97M.

Riwayat Harga XPR Network (XPR) USD

Pantau perubahan harga XPR Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000006832-0.16%
30 Days$ -0.0016316-28.91%
60 Hari$ -0.0017892-30.85%
90 Hari$ -0.0027251-40.45%
Perubahan Harga XPR Network Hari Ini

Hari ini, XPR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000006832 (-0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga XPR Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0016316 (-28.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga XPR Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XPR terlihat mengalami perubahan $ -0.0017892 (-30.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga XPR Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0027251 (-40.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari XPR Network (XPR)?

Lihat halaman Riwayat Harga XPR Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan XPR Network (XPR)

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

XPR Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi XPR Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XPR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang XPR Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli XPR Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga XPR Network (USD)

Berapa nilai XPR Network (XPR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XPR Network (XPR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XPR Network.

Cek prediksi harga XPR Network sekarang!

Tokenomi XPR Network (XPR)

Memahami tokenomi XPR Network (XPR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XPR sekarang!

Cara membeli XPR Network (XPR)

Ingin mengetahui cara membeli XPR Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli XPR Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XPR ke Mata Uang Lokal

1 XPR Network(XPR) ke VND
105.581043
1 XPR Network(XPR) ke AUD
A$0.006178788
1 XPR Network(XPR) ke GBP
0.003049272
1 XPR Network(XPR) ke EUR
0.003450492
1 XPR Network(XPR) ke USD
$0.0040122
1 XPR Network(XPR) ke MYR
RM0.016770996
1 XPR Network(XPR) ke TRY
0.169074108
1 XPR Network(XPR) ke JPY
¥0.6138666
1 XPR Network(XPR) ke ARS
ARS$5.823186714
1 XPR Network(XPR) ke RUB
0.32599125
1 XPR Network(XPR) ke INR
0.355761774
1 XPR Network(XPR) ke IDR
Rp66.869973252
1 XPR Network(XPR) ke PHP
0.236800044
1 XPR Network(XPR) ke EGP
￡E.0.189736938
1 XPR Network(XPR) ke BRL
R$0.02146527
1 XPR Network(XPR) ke CAD
C$0.005657202
1 XPR Network(XPR) ke BDT
0.489528522
1 XPR Network(XPR) ke NGN
5.772913848
1 XPR Network(XPR) ke COP
$15.372383202
1 XPR Network(XPR) ke ZAR
R.0.069732036
1 XPR Network(XPR) ke UAH
0.168753132
1 XPR Network(XPR) ke TZS
T.Sh.9.8579754
1 XPR Network(XPR) ke VES
Bs0.9107694
1 XPR Network(XPR) ke CLP
$3.7835046
1 XPR Network(XPR) ke PKR
Rs1.134008208
1 XPR Network(XPR) ke KZT
2.110537566
1 XPR Network(XPR) ke THB
฿0.12999528
1 XPR Network(XPR) ke TWD
NT$0.124338078
1 XPR Network(XPR) ke AED
د.إ0.014724774
1 XPR Network(XPR) ke CHF
Fr0.00320976
1 XPR Network(XPR) ke HKD
HK$0.031174794
1 XPR Network(XPR) ke AMD
֏1.53426528
1 XPR Network(XPR) ke MAD
.د.م0.03731346
1 XPR Network(XPR) ke MXN
$0.074546676
1 XPR Network(XPR) ke SAR
ريال0.01504575
1 XPR Network(XPR) ke ETB
Br0.617437458
1 XPR Network(XPR) ke KES
KSh0.518215752
1 XPR Network(XPR) ke JOD
د.أ0.0028446498
1 XPR Network(XPR) ke PLN
0.014764896
1 XPR Network(XPR) ke RON
лв0.01765368
1 XPR Network(XPR) ke SEK
kr0.038396754
1 XPR Network(XPR) ke BGN
лв0.006780618
1 XPR Network(XPR) ke HUF
Ft1.340957484
1 XPR Network(XPR) ke CZK
0.084537054
1 XPR Network(XPR) ke KWD
د.ك0.0012277332
1 XPR Network(XPR) ke ILS
0.013119894
1 XPR Network(XPR) ke BOB
Bs0.02768418
1 XPR Network(XPR) ke AZN
0.00682074
1 XPR Network(XPR) ke TJS
SM0.036992484
1 XPR Network(XPR) ke GEL
0.010873062
1 XPR Network(XPR) ke AOA
Kz3.677542398
1 XPR Network(XPR) ke BHD
.د.ب0.0015085872
1 XPR Network(XPR) ke BMD
$0.0040122
1 XPR Network(XPR) ke DKK
kr0.025918812
1 XPR Network(XPR) ke HNL
L0.105681348
1 XPR Network(XPR) ke MUR
0.1845612
1 XPR Network(XPR) ke NAD
$0.069691914
1 XPR Network(XPR) ke NOK
kr0.04092444
1 XPR Network(XPR) ke NZD
$0.007101594
1 XPR Network(XPR) ke PAB
B/.0.0040122
1 XPR Network(XPR) ke PGK
K0.01685124
1 XPR Network(XPR) ke QAR
ر.ق0.014604408
1 XPR Network(XPR) ke RSD
дин.0.4072383
1 XPR Network(XPR) ke UZS
soʻm48.339747918
1 XPR Network(XPR) ke ALL
L0.33642297
1 XPR Network(XPR) ke ANG
ƒ0.007181838
1 XPR Network(XPR) ke AWG
ƒ0.00722196
1 XPR Network(XPR) ke BBD
$0.0080244
1 XPR Network(XPR) ke BAM
KM0.006780618
1 XPR Network(XPR) ke BIF
Fr11.8319778
1 XPR Network(XPR) ke BND
$0.00521586
1 XPR Network(XPR) ke BSD
$0.0040122
1 XPR Network(XPR) ke JMD
$0.64335627
1 XPR Network(XPR) ke KHR
16.113235932
1 XPR Network(XPR) ke KMF
Fr1.685124
1 XPR Network(XPR) ke LAK
87.221737386
1 XPR Network(XPR) ke LKR
රු1.223199414
1 XPR Network(XPR) ke MDL
L0.068648742
1 XPR Network(XPR) ke MGA
Ar18.0729549
1 XPR Network(XPR) ke MOP
P0.0320976
1 XPR Network(XPR) ke MVR
0.06178788
1 XPR Network(XPR) ke MWK
MK6.965620542
1 XPR Network(XPR) ke MZN
MT0.25658019
1 XPR Network(XPR) ke NPR
रु0.56852874
1 XPR Network(XPR) ke PYG
28.4545224
1 XPR Network(XPR) ke RWF
Fr5.8217022
1 XPR Network(XPR) ke SBD
$0.033020406
1 XPR Network(XPR) ke SCR
0.06038361
1 XPR Network(XPR) ke SRD
$0.1544697
1 XPR Network(XPR) ke SVC
$0.035066628
1 XPR Network(XPR) ke SZL
L0.069651792
1 XPR Network(XPR) ke TMT
m0.0140427
1 XPR Network(XPR) ke TND
د.ت0.0118720998
1 XPR Network(XPR) ke TTD
$0.027162594
1 XPR Network(XPR) ke UGX
Sh14.0266512
1 XPR Network(XPR) ke XAF
Fr2.2789296
1 XPR Network(XPR) ke XCD
$0.01083294
1 XPR Network(XPR) ke XOF
Fr2.2789296
1 XPR Network(XPR) ke XPF
Fr0.4132566
1 XPR Network(XPR) ke BWP
P0.05396409
1 XPR Network(XPR) ke BZD
$0.008064522
1 XPR Network(XPR) ke CVE
$0.384529248
1 XPR Network(XPR) ke DJF
Fr0.7101594
1 XPR Network(XPR) ke DOP
$0.258024582
1 XPR Network(XPR) ke DZD
د.ج0.523832832
1 XPR Network(XPR) ke FJD
$0.009147816
1 XPR Network(XPR) ke GNF
Fr34.886079
1 XPR Network(XPR) ke GTQ
Q0.030733452
1 XPR Network(XPR) ke GYD
$0.839191752
1 XPR Network(XPR) ke ISK
kr0.5055372

Sumber Daya XPR Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai XPR Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi XPR Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang XPR Network

Berapa nilai XPR Network (XPR) hari ini?
Harga live XPR dalam USD adalah 0.0040122 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XPR ke USD saat ini?
Harga XPR ke USD saat ini adalah $ 0.0040122. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XPR Network?
Kapitalisasi pasar XPR adalah $ 113.21M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XPR?
Suplai beredar XPR adalah 28.22B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XPR?
XPR mencapai harga ATH sebesar 0.100692277415 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XPR?
XPR mencapai harga ATL 0.000550770122659095 USD.
Berapa volume perdagangan XPR?
Volume perdagangan 24 jam live XPR adalah $ 156.52K USD.
Akankah harga XPR naik lebih tinggi tahun ini?
XPR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XPR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting XPR Network (XPR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XPR ke USD

Jumlah

XPR
XPR
USD
USD

1 XPR = 0.0040121 USD

Perdagangkan XPR

XPR/USDT
$0.0040122
$0.0040122$0.0040122
-0.16%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,243.26
$101,243.26$101,243.26

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.46
$3,312.46$3,312.46

+0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.41
$155.41$155.41

-0.32%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1200
$1.1200$1.1200

+30.53%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,243.26
$101,243.26$101,243.26

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,312.46
$3,312.46$3,312.46

+0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.41
$155.41$155.41

-0.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2159
$2.2159$2.2159

-0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0140
$1.0140$1.0140

-0.20%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0578
$0.0578$0.0578

+15.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003925
$0.0003925$0.0003925

+161.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012554
$0.012554$0.012554

+1,155.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.013
$4.013$4.013

+301.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007820
$0.007820$0.007820

+266.44%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001892
$0.001892$0.001892

+73.89%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002295
$0.0000002295$0.0000002295

+53.00%