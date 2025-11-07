BursaDEX+
Harga live OroBit hari ini adalah 2.0748 USD. Lacak informasi harga aktual XRB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XRB dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo OroBit

Harga OroBit(XRB)

Harga Live 1 XRB ke USD:

$2.0748
-2.38%1D
USD
Grafik Harga Live OroBit (XRB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:36 (UTC+8)

Informasi Harga OroBit (XRB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.902
Low 24 Jam
$ 2.1607
High 24 Jam

$ 1.902
$ 2.1607
--
--
-0.73%

-2.38%

+9.24%

+9.24%

Harga aktual OroBit (XRB) adalah $ 2.0748. Selama 24 jam terakhir, XRB diperdagangkan antara low $ 1.902 dan high $ 2.1607, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXRB adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XRB telah berubah sebesar -0.73% selama 1 jam terakhir, -2.38% selama 24 jam, dan +9.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OroBit (XRB)

--
$ 86.04K
$ 86.04K$ 86.04K

$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B

--
500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar OroBit saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 86.04K. Suplai beredar XRB adalah --, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.04B.

Riwayat Harga OroBit (XRB) USD

Pantau perubahan harga OroBit untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.050584-2.38%
30 Days$ +0.9292+81.11%
60 Hari$ +1.3008+168.06%
90 Hari$ +1.5748+314.96%
Perubahan Harga OroBit Hari Ini

Hari ini, XRB tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.050584 (-2.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OroBit 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.9292 (+81.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OroBit 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XRB terlihat mengalami perubahan $ +1.3008 (+168.06%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OroBit 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +1.5748 (+314.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OroBit (XRB)?

Lihat halaman Riwayat Harga OroBit sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OroBit (XRB)

OroBit adalah protokol berbasis Bitcoin yang memungkinkan keuangan terprogram melalui Protokol Bahasa Kontrak Cerdas (SCL). Dibangun di atas Bitcoin Layer 1 dan Lightning Network, OroBit memungkinkan tokenisasi yang aman, transfer yang lancar, dan pemrograman tingkat lanjut untuk aset dunia nyata seperti emas, real estat, dan komoditas.

OroBit tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OroBit Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XRB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OroBit di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OroBit dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OroBit (USD)

Berapa nilai OroBit (XRB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OroBit (XRB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OroBit.

Cek prediksi harga OroBit sekarang!

Tokenomi OroBit (XRB)

Memahami tokenomi OroBit (XRB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XRB sekarang!

Cara membeli OroBit (XRB)

Ingin mengetahui cara membeli OroBit? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OroBit di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XRB ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya OroBit

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OroBit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi OroBit
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OroBit

Berapa nilai OroBit (XRB) hari ini?
Harga live XRB dalam USD adalah 2.0748 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XRB ke USD saat ini?
Harga XRB ke USD saat ini adalah $ 2.0748. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OroBit?
Kapitalisasi pasar XRB adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XRB?
Suplai beredar XRB adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XRB?
XRB mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XRB?
XRB mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan XRB?
Volume perdagangan 24 jam live XRB adalah $ 86.04K USD.
Akankah harga XRB naik lebih tinggi tahun ini?
XRB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XRB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:01:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator XRB ke USD

Jumlah

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 2.0748 USD

Perdagangkan XRB

XRB/USDT
$2.0748
$2.0748$2.0748
-2.37%

