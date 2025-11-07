BursaDEX+
Harga live ZETRIX hari ini adalah 14.454 USD. Lacak informasi harga aktual ZETRIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZETRIX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZETRIX

Harga ZETRIX(ZETRIX)

Harga Live 1 ZETRIX ke USD:

$14.45
$14.45
-0.61%1D
USD
Grafik Harga Live ZETRIX (ZETRIX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:20:38 (UTC+8)

Informasi Harga ZETRIX (ZETRIX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 14.288
$ 14.288
Low 24 Jam
$ 14.725
$ 14.725
High 24 Jam

$ 14.288
$ 14.288$ 14.288

$ 14.725
$ 14.725$ 14.725

$ 22.05768378707389
$ 22.05768378707389$ 22.05768378707389

$ 10.2228296356224
$ 10.2228296356224$ 10.2228296356224

+0.16%

-0.61%

-4.33%

-4.33%

Harga aktual ZETRIX (ZETRIX) adalah $ 14.454. Selama 24 jam terakhir, ZETRIX diperdagangkan antara low $ 14.288 dan high $ 14.725, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZETRIX adalah $ 22.05768378707389, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 10.2228296356224.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZETRIX telah berubah sebesar +0.16% selama 1 jam terakhir, -0.61% selama 24 jam, dan -4.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZETRIX (ZETRIX)

No.3884

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 190.17K
$ 190.17K$ 190.17K

$ 30.50B
$ 30.50B$ 30.50B

0.00
0.00 0.00

2,110,067,061.24
2,110,067,061.24 2,110,067,061.24

1,161,169,316
1,161,169,316 1,161,169,316

0.00%

ZETRIX

Kapitalisasi Pasar ZETRIX saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 190.17K. Suplai beredar ZETRIX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1161169316. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.50B.

Riwayat Harga ZETRIX (ZETRIX) USD

Pantau perubahan harga ZETRIX untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.08869-0.61%
30 Days$ -1.25-7.96%
60 Hari$ -0.603-4.01%
90 Hari$ -1.971-12.00%
Perubahan Harga ZETRIX Hari Ini

Hari ini, ZETRIX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.08869 (-0.61%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZETRIX 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.25 (-7.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZETRIX 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZETRIX terlihat mengalami perubahan $ -0.603 (-4.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZETRIX 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.971 (-12.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZETRIX (ZETRIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZETRIX sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZETRIX (ZETRIX)

Zetrix is a Layer-1 Public Blockchain designed for Government and Enterprise level Web3 applications. Zetrix builds next generation real-world applications harnessing AI and Blockchain Technologies. The Zetrix network proudly collaborates and connects with China’s National Blockchain, Xinghuo Blockchain Infrastructure & Facilities, enabling cross-border data transfer and is compatible with leading Public Chains such as Ethereum and Private Chains such as Hyperledger.

ZETRIX tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZETRIX Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZETRIX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZETRIX di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZETRIX dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZETRIX (USD)

Berapa nilai ZETRIX (ZETRIX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZETRIX (ZETRIX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZETRIX.

Cek prediksi harga ZETRIX sekarang!

Tokenomi ZETRIX (ZETRIX)

Memahami tokenomi ZETRIX (ZETRIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZETRIX sekarang!

Cara membeli ZETRIX (ZETRIX)

Ingin mengetahui cara membeli ZETRIX? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZETRIX di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZETRIX ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZETRIX, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ZETRIX
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZETRIX

Berapa nilai ZETRIX (ZETRIX) hari ini?
Harga live ZETRIX dalam USD adalah 14.454 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZETRIX ke USD saat ini?
Harga ZETRIX ke USD saat ini adalah $ 14.454. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZETRIX?
Kapitalisasi pasar ZETRIX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZETRIX?
Suplai beredar ZETRIX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZETRIX?
ZETRIX mencapai harga ATH sebesar 22.05768378707389 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZETRIX?
ZETRIX mencapai harga ATL 10.2228296356224 USD.
Berapa volume perdagangan ZETRIX?
Volume perdagangan 24 jam live ZETRIX adalah $ 190.17K USD.
Akankah harga ZETRIX naik lebih tinggi tahun ini?
ZETRIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZETRIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:20:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ZETRIX (ZETRIX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

