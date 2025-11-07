Apa yang dimaksud dengan zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders. zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi zkSwap Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ZF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang zkSwap Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli zkSwap Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga zkSwap Finance (USD)

Berapa nilai zkSwap Finance (ZF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda zkSwap Finance (ZF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk zkSwap Finance.

Cek prediksi harga zkSwap Finance sekarang!

Tokenomi zkSwap Finance (ZF)

Memahami tokenomi zkSwap Finance (ZF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZF sekarang!

Cara membeli zkSwap Finance (ZF)

Ingin mengetahui cara membeli zkSwap Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli zkSwap Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya zkSwap Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai zkSwap Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang zkSwap Finance Berapa nilai zkSwap Finance (ZF) hari ini? Harga live ZF dalam USD adalah 0.00214 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ZF ke USD saat ini? $ 0.00214 . Berapa kapitalisasi pasar zkSwap Finance? Kapitalisasi pasar ZF adalah $ 1.27M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ZF? Suplai beredar ZF adalah 593.32M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ZF? ZF mencapai harga ATH sebesar 0.08953665548952082 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ZF? ZF mencapai harga ATL 0.000182139809719544 USD . Berapa volume perdagangan ZF? Volume perdagangan 24 jam live ZF adalah $ 66.50K USD .

