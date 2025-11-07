BursaDEX+
Harga live zkSwap Finance hari ini adalah 0.00214 USD. Lacak informasi harga aktual ZF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZF dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo zkSwap Finance

Harga zkSwap Finance(ZF)

Harga Live 1 ZF ke USD:

$0.00214
-1.83%1D
USD
Grafik Harga Live zkSwap Finance (ZF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:53 (UTC+8)

Informasi Harga zkSwap Finance (ZF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00209
Low 24 Jam
$ 0.00235
High 24 Jam

$ 0.00209
$ 0.00235
$ 0.08953665548952082
$ 0.000182139809719544
0.00%

-1.83%

+23.69%

+23.69%

Harga aktual zkSwap Finance (ZF) adalah $ 0.00214. Selama 24 jam terakhir, ZF diperdagangkan antara low $ 0.00209 dan high $ 0.00235, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZF adalah $ 0.08953665548952082, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000182139809719544.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.83% selama 24 jam, dan +23.69% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar zkSwap Finance (ZF)

No.2004

$ 1.27M
$ 66.50K
$ 2.14M
593.32M
1,000,000,000
791,880,048.8903066
59.33%

ZKSYNCERA

Kapitalisasi Pasar zkSwap Finance saat ini adalah $ 1.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.50K. Suplai beredar ZF adalah 593.32M, dan total suplainya sebesar 791880048.8903066. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.14M.

Riwayat Harga zkSwap Finance (ZF) USD

Pantau perubahan harga zkSwap Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000399-1.83%
30 Days$ -0.0003-12.30%
60 Hari$ -0.00056-20.75%
90 Hari$ -0.00084-28.19%
Perubahan Harga zkSwap Finance Hari Ini

Hari ini, ZF tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000399 (-1.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga zkSwap Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0003 (-12.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga zkSwap Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZF terlihat mengalami perubahan $ -0.00056 (-20.75%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga zkSwap Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00084 (-28.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari zkSwap Finance (ZF)?

Lihat halaman Riwayat Harga zkSwap Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

zkSwap Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi zkSwap Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang zkSwap Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli zkSwap Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga zkSwap Finance (USD)

Berapa nilai zkSwap Finance (ZF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda zkSwap Finance (ZF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk zkSwap Finance.

Cek prediksi harga zkSwap Finance sekarang!

Tokenomi zkSwap Finance (ZF)

Memahami tokenomi zkSwap Finance (ZF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZF sekarang!

Cara membeli zkSwap Finance (ZF)

Ingin mengetahui cara membeli zkSwap Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli zkSwap Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZF ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya zkSwap Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai zkSwap Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi zkSwap Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang zkSwap Finance

Berapa nilai zkSwap Finance (ZF) hari ini?
Harga live ZF dalam USD adalah 0.00214 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZF ke USD saat ini?
Harga ZF ke USD saat ini adalah $ 0.00214. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar zkSwap Finance?
Kapitalisasi pasar ZF adalah $ 1.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZF?
Suplai beredar ZF adalah 593.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZF?
ZF mencapai harga ATH sebesar 0.08953665548952082 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZF?
ZF mencapai harga ATL 0.000182139809719544 USD.
Berapa volume perdagangan ZF?
Volume perdagangan 24 jam live ZF adalah $ 66.50K USD.
Akankah harga ZF naik lebih tinggi tahun ini?
ZF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

