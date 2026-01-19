Berapa harga perdagangan saat ini dari Abyss?

Abyss (ABYSS) saat ini dihargai Rp112.53148911201400000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 9.08% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Abyss hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ABYSS?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Abyss dalam pasar kripto global?

Saat ini, Abyss menduduki peringkat pasar #3322 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp25825747906.373750000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ABYSS?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 229054790.35985115, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Abyss?

Rentang harga antara Rp99.20592544530550000 dan Rp118.40658162014350000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Abyss dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem lainnya, ABYSS terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.