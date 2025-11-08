Harga Acid Toad (TOAD)
Harga live Acid Toad (TOAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TOAD ke USD saat ini adalah -- per TOAD.
Acid Toad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,996, dengan suplai yang beredar 420.69T TOAD. Selama 24 jam terakhir, TOAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, TOAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Acid Toad saat ini adalah $ 59.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TOAD adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 59.00K.
--
+1.85%
-13.82%
-13.82%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Acid Toad ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Acid Toad ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Acid Toad ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Acid Toad ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.85%
|30 Days
|$ 0
|-37.49%
|60 Hari
|$ 0
|-48.92%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Acid Toad berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
$TOAD takes his surreal, psychedelic aesthetic to new heights. Released as part of the #HEDZ NFT collection by Matt_furie
TOAD, Matt Furie’s latest creation, perches in a foggy, surreal swamp - a twisted, psychedelic version of a classic toad. TOAD is inspired by the trippy aesthetics that Furie’s work embodies, bringing a surreal edge to the internet culture he helped shape with TOAD’s cousin PEPE. TOAD has surged in popularity, especially after Matt Furie himself tweeted about him, which sent waves through the community. This tweet was a major event, as Matt Furie rarely tweets, even about his own HEDZ NFT project, which has been quietly building a strong foundation. TOAD is the ONLY toad other than PEPE that Matt Furie tweeted about!
To fans, TOAD is more than just a meme - it’s an emblem of Furie’s unique influence. With its sharp colors, hypnotic eyes, and aura of mystery, TOAD symbolizes a nostalgic yet edgy internet subculture, standing as a playful but potent homage to PEPE’s success. For collectors and fans alike, TOAD feels like a symbol on the brink of something big, an internet relic that’s ready to ripple across the meme world.
