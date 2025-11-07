BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Aegis YUSD hari ini adalah 0.999614 USD. Lacak informasi harga aktual YUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YUSD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Aegis YUSD hari ini adalah 0.999614 USD. Lacak informasi harga aktual YUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YUSD

Info Harga YUSD

Penjelasan YUSD

Whitepaper YUSD

Situs Web Resmi YUSD

Tokenomi YUSD

Prakiraan Harga YUSD

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Aegis YUSD

Harga Aegis YUSD (YUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 YUSD ke USD:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Aegis YUSD (YUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:13:33 (UTC+8)

Informasi Harga Aegis YUSD (YUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.995352
$ 0.995352$ 0.995352
Low 24 Jam
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
High 24 Jam

$ 0.995352
$ 0.995352$ 0.995352

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 0.930746
$ 0.930746$ 0.930746

+0.03%

+0.03%

-0.08%

-0.08%

Harga aktual Aegis YUSD (YUSD) adalah $0.999614. Selama 24 jam terakhir, YUSD diperdagangkan antara low $ 0.995352 dan high $ 1.003, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYUSD adalah $ 1.12, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.930746.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YUSD telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +0.03% selama 24 jam, dan -0.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aegis YUSD (YUSD)

$ 40.27M
$ 40.27M$ 40.27M

--
----

$ 40.27M
$ 40.27M$ 40.27M

40.27M
40.27M 40.27M

40,274,849.21997516
40,274,849.21997516 40,274,849.21997516

Kapitalisasi Pasar Aegis YUSD saat ini adalah $ 40.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YUSD adalah 40.27M, dan total suplainya sebesar 40274849.21997516. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.27M.

Riwayat Harga Aegis YUSD (YUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Aegis YUSD ke USD adalah $ +0.00033023.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Aegis YUSD ke USD adalah $ -0.0009613287.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Aegis YUSD ke USD adalah $ -0.0008422747.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Aegis YUSD ke USD adalah $ -0.0011100158979096.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00033023+0.03%
30 Days$ -0.0009613287-0.09%
60 Hari$ -0.0008422747-0.08%
90 Hari$ -0.0011100158979096-0.11%

Apa yang dimaksud dengan Aegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Aegis YUSD (YUSD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Aegis YUSD (USD)

Berapa nilai Aegis YUSD (YUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aegis YUSD (YUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aegis YUSD.

Cek prediksi harga Aegis YUSD sekarang!

YUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Aegis YUSD (YUSD)

Memahami tokenomi Aegis YUSD (YUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Aegis YUSD (YUSD)

Berapa nilai Aegis YUSD (YUSD) hari ini?
Harga live YUSD dalam USD adalah 0.999614 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YUSD ke USD saat ini?
Harga YUSD ke USD saat ini adalah $ 0.999614. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aegis YUSD?
Kapitalisasi pasar YUSD adalah $ 40.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YUSD?
Suplai beredar YUSD adalah 40.27M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YUSD?
YUSD mencapai harga ATH sebesar 1.12 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YUSD?
YUSD mencapai harga ATL 0.930746 USD.
Berapa volume perdagangan YUSD?
Volume perdagangan 24 jam live YUSD adalah -- USD.
Akankah harga YUSD naik lebih tinggi tahun ini?
YUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:13:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Aegis YUSD (YUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,894.33
$101,894.33$101,894.33

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,355.89
$3,355.89$3,355.89

+1.69%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1306
$1.1306$1.1306

+31.77%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.04
$157.04$157.04

+0.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,894.33
$101,894.33$101,894.33

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,355.89
$3,355.89$3,355.89

+1.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.04
$157.04$157.04

+0.71%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2261
$2.2261$2.2261

-0.37%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16571
$0.16571$0.16571

+4.11%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Aria

Aria

ARIAIP

$0.1530
$0.1530$0.1530

+206.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006166
$0.006166$0.006166

+516.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.403
$4.403$4.403

+340.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007706
$0.007706$0.007706

+261.10%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002359
$0.00002359$0.00002359

+119.03%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0979
$0.0979$0.0979

+95.80%