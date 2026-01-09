Harga aerialaether Hari Ini

Harga live aerialaether (AERA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AERA ke USD saat ini adalah $ 0 per AERA.

aerialaether saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,512, dengan suplai yang beredar 55.00B AERA. Selama 24 jam terakhir, AERA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AERA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +8.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar aerialaether (AERA)

Kapitalisasi Pasar $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.93K$ 40.93K $ 40.93K Suplai Peredaran 55.00B 55.00B 55.00B Total Suplai 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar aerialaether saat ini adalah $ 22.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AERA adalah 55.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.93K.