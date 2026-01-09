BursaDEX+
Harga live aerialaether hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar AERA adalah 22,512 USD. Lacak informasi harga aktual AERA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live aerialaether hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar AERA adalah 22,512 USD. Lacak informasi harga aktual AERA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang AERA

Info Harga AERA

Penjelasan AERA

Situs Web Resmi AERA

Tokenomi AERA

Prakiraan Harga AERA

Logo aerialaether

Harga aerialaether (AERA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AERA ke USD:

--
----
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live aerialaether (AERA)
Harga aerialaether Hari Ini

Harga live aerialaether (AERA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AERA ke USD saat ini adalah $ 0 per AERA.

aerialaether saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,512, dengan suplai yang beredar 55.00B AERA. Selama 24 jam terakhir, AERA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AERA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +8.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar aerialaether (AERA)

$ 22.51K
$ 22.51K$ 22.51K

--
----

$ 40.93K
$ 40.93K$ 40.93K

55.00B
55.00B 55.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar aerialaether saat ini adalah $ 22.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AERA adalah 55.00B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.93K.

Riwayat Harga aerialaether USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.74%

+8.74%

Riwayat Harga aerialaether (AERA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga aerialaether ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga aerialaether ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga aerialaether ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga aerialaether ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-16.55%
60 Hari$ 0-54.90%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk aerialaether

Prediksi Harga aerialaether (AERA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AERA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga aerialaether (AERA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga aerialaether berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga aerialaether yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga AERA pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga aerialaether.

Sumber Daya aerialaether (AERA)

Situs Web Resmi

Tentang aerialaether

Berapa harga pasar saat ini dari aerialaether?

aerialaether bernilai Rp, bergerak --% selama 24 jam terakhir. Ini mencerminkan kondisi terbaru dari permintaan dan penawaran di pasar kripto global.

Berapa jumlah pemegang unik yang dimiliki AERA?

Terdapat -- pemegang on-chain, yang menunjukkan distribusi dan adopsi komunitas terhadap AERA. Peningkatan jumlah pemegang sering dianggap sebagai sinyal meningkatnya partisipasi jaringan atau minat jangka panjang yang semakin kuat.

Seberapa aktif aerialaether di blockchain aslinya?

Sebagai token di --, aktivitas dipengaruhi oleh interaksi dompet, biaya jaringan, perilaku staking, dan penggunaan kontrak pintar. Aktivitas yang tinggi mungkin berkorelasi dengan volume perdagangan yang lebih besar atau perkembangan ekosistem yang baru muncul.

Berapa total pasokan beredar dari AERA?

Pasokan beredar sebesar 54999999999.99998, yang secara langsung memengaruhi kelangkaan dan valuasi token. Perubahan pasokan dapat terjadi akibat pencetakan, pembakaran, atau jadwal pembukaan kunci.

Bagaimana volume 24 jam untuk aerialaether?

aerialaether menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam satu hari terakhir, menunjukkan seberapa aktif aset tersebut diperdagangkan dan kedalaman likuiditasnya.

Bagaimana performa AERA dibandingkan dengan pesaing NFT,Base Ecosystem?

Dibandingkan dengan aset lain dalam segmen NFT,Base Ecosystem, momentum AERA dipengaruhi oleh sentimen pasar, adopsi investor, dan metrik on-chain yang terkait dengan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang aerialaether

Perkembangan Industri Penting aerialaether (AERA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Jelajahi aerialaether Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.