Harga AfterHour Hari Ini

Harga live AfterHour (AH) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AH ke USD saat ini adalah -- per AH.

AfterHour saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58,089, dengan suplai yang beredar 707.08M AH. Selama 24 jam terakhir, AH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AH bergerak +0.27% dalam satu jam terakhir dan -21.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AfterHour (AH)

Kapitalisasi Pasar $ 58.09K$ 58.09K $ 58.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 82.14K$ 82.14K $ 82.14K Suplai Peredaran 707.08M 707.08M 707.08M Total Suplai 999,768,792.1443465 999,768,792.1443465 999,768,792.1443465

Kapitalisasi Pasar AfterHour saat ini adalah $ 58.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AH adalah 707.08M, dan total suplainya sebesar 999768792.1443465. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 82.14K.