Harga AICAT Hari Ini

Harga live AICAT (AICAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AICAT ke USD saat ini adalah -- per AICAT.

AICAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,281.02, dengan suplai yang beredar 996.31M AICAT. Selama 24 jam terakhir, AICAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00110116, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AICAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AICAT (AICAT)

Kapitalisasi Pasar $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.28K$ 15.28K $ 15.28K Suplai Peredaran 996.31M 996.31M 996.31M Total Suplai 996,310,443.601764 996,310,443.601764 996,310,443.601764

Kapitalisasi Pasar AICAT saat ini adalah $ 15.28K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AICAT adalah 996.31M, dan total suplainya sebesar 996310443.601764. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.28K.