Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Aiden Guo?

Aiden Guo beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari AIDEN?

Token ini dihargai sebesar Rp7.78269137717575000, mencatat pergerakan harga sebesar 0.47% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Aiden Guo?

Aiden Guo termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Anime-Themed. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan AIDEN dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Aiden Guo?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp7618533021.192975000, menempatkan aset ini di peringkat #4844. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai AIDEN yang beredar saat ini?

Terdapat 990861726.937906 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Aiden Guo hari ini?

Dalam satu hari terakhir, AIDEN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Aiden Guo berfluktuasi antara Rp6.09496838444025000 dan Rp13.46730612388700000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.