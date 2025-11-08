Harga AlphPad Hari Ini

Harga live AlphPad (APAD) hari ini adalah $ 0.0028721, dengan perubahan 474.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APAD ke USD saat ini adalah $ 0.0028721 per APAD.

AlphPad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 247,301, dengan suplai yang beredar 86.10M APAD. Selama 24 jam terakhir, APAD diperdagangkan antara $ 0.00048211 (low) dan $ 0.0043546 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.063215, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00027118.

Dalam kinerja jangka pendek, APAD bergerak -33.56% dalam satu jam terakhir dan +273.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AlphPad (APAD)

Kapitalisasi Pasar $ 247.30K$ 247.30K $ 247.30K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 287.23K$ 287.23K $ 287.23K Suplai Peredaran 86.10M 86.10M 86.10M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

