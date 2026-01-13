Harga AMATO Hari Ini

Harga live AMATO (AMATO) hari ini adalah $ 0.01089482, dengan perubahan 6.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AMATO ke USD saat ini adalah $ 0.01089482 per AMATO.

AMATO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,445,518, dengan suplai yang beredar 131.98M AMATO. Selama 24 jam terakhir, AMATO diperdagangkan antara $ 0.01069657 (low) dan $ 0.01191272 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0196137, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00954398.

Dalam kinerja jangka pendek, AMATO bergerak -0.46% dalam satu jam terakhir dan -14.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar AMATO (AMATO)

Kapitalisasi Pasar $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.95M$ 10.95M $ 10.95M Suplai Peredaran 131.98M 131.98M 131.98M Total Suplai 999,999,979.215197 999,999,979.215197 999,999,979.215197

