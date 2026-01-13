Harga America First Hari Ini

Harga live America First (AF) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AF ke USD saat ini adalah $ 0 per AF.

America First saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,942.74, dengan suplai yang beredar 999.55M AF. Selama 24 jam terakhir, AF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, AF bergerak -0.48% dalam satu jam terakhir dan -11.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar America First (AF)

Kapitalisasi Pasar $ 6.94K$ 6.94K $ 6.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.94K$ 6.94K $ 6.94K Suplai Peredaran 999.55M 999.55M 999.55M Total Suplai 999,550,108.272488 999,550,108.272488 999,550,108.272488

