Harga Angola Hari Ini

Harga live Angola (AGLA) hari ini adalah $ 0.00003388, dengan perubahan 0.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AGLA ke USD saat ini adalah $ 0.00003388 per AGLA.

Angola saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,965.21, dengan suplai yang beredar 499.45M AGLA. Selama 24 jam terakhir, AGLA diperdagangkan antara $ 0.00003238 (low) dan $ 0.00003509 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.483956, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002173.

Dalam kinerja jangka pendek, AGLA bergerak +0.30% dalam satu jam terakhir dan -9.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Angola (AGLA)

Kapitalisasi Pasar $ 16.97K$ 16.97K $ 16.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 101.90K$ 101.90K $ 101.90K Suplai Peredaran 499.45M 499.45M 499.45M Total Suplai 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Angola saat ini adalah $ 16.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGLA adalah 499.45M, dan total suplainya sebesar 3000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 101.90K.