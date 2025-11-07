BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live APO hari ini adalah 0.15512 USD. Lacak informasi harga aktual APO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live APO hari ini adalah 0.15512 USD. Lacak informasi harga aktual APO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang APO

Info Harga APO

Penjelasan APO

Situs Web Resmi APO

Tokenomi APO

Prakiraan Harga APO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo APO

Harga APO (APO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 APO ke USD:

$0.15512
$0.15512$0.15512
-2.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live APO (APO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:46:52 (UTC+8)

Informasi Harga APO (APO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.152911
$ 0.152911$ 0.152911
Low 24 Jam
$ 0.161379
$ 0.161379$ 0.161379
High 24 Jam

$ 0.152911
$ 0.152911$ 0.152911

$ 0.161379
$ 0.161379$ 0.161379

$ 0.222348
$ 0.222348$ 0.222348

$ 0.068552
$ 0.068552$ 0.068552

+1.33%

-2.78%

-7.21%

-7.21%

Harga aktual APO (APO) adalah $0.15512. Selama 24 jam terakhir, APO diperdagangkan antara low $ 0.152911 dan high $ 0.161379, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPO adalah $ 0.222348, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.068552.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APO telah berubah sebesar +1.33% selama 1 jam terakhir, -2.78% selama 24 jam, dan -7.21% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar APO (APO)

$ 152.31K
$ 152.31K$ 152.31K

--
----

$ 31.07M
$ 31.07M$ 31.07M

980.44K
980.44K 980.44K

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar APO saat ini adalah $ 152.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APO adalah 980.44K, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.07M.

Riwayat Harga APO (APO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga APO ke USD adalah $ -0.0044409812353266.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga APO ke USD adalah $ -0.0165902236.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga APO ke USD adalah $ -0.0234565793.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga APO ke USD adalah $ -0.03496955601455807.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0044409812353266-2.78%
30 Days$ -0.0165902236-10.69%
60 Hari$ -0.0234565793-15.12%
90 Hari$ -0.03496955601455807-18.39%

Apa yang dimaksud dengan APO (APO)

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya APO (APO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga APO (USD)

Berapa nilai APO (APO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda APO (APO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk APO.

Cek prediksi harga APO sekarang!

APO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi APO (APO)

Memahami tokenomi APO (APO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang APO (APO)

Berapa nilai APO (APO) hari ini?
Harga live APO dalam USD adalah 0.15512 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APO ke USD saat ini?
Harga APO ke USD saat ini adalah $ 0.15512. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar APO?
Kapitalisasi pasar APO adalah $ 152.31K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APO?
Suplai beredar APO adalah 980.44K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APO?
APO mencapai harga ATH sebesar 0.222348 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APO?
APO mencapai harga ATL 0.068552 USD.
Berapa volume perdagangan APO?
Volume perdagangan 24 jam live APO adalah -- USD.
Akankah harga APO naik lebih tinggi tahun ini?
APO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:46:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting APO (APO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,331.42
$100,331.42$100,331.42

-1.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,238.55
$3,238.55$3,238.55

-1.86%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1438
$1.1438$1.1438

+33.31%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.19
$152.19$152.19

-2.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,331.42
$100,331.42$100,331.42

-1.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,238.55
$3,238.55$3,238.55

-1.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.19
$152.19$152.19

-2.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1867
$2.1867$2.1867

-2.13%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16199
$0.16199$0.16199

+1.77%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015876
$0.00015876$0.00015876

+3,075.20%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004602
$0.00004602$0.00004602

+327.29%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008083
$0.008083$0.008083

+278.77%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$19.1200
$19.1200$19.1200

+212.92%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009704
$0.009704$0.009704

+142.60%