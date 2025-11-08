Harga Apricot Hari Ini

Harga live Apricot (APRT) hari ini adalah $ 0.00009943, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi APRT ke USD saat ini adalah $ 0.00009943 per APRT.

Apricot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,356.44, dengan suplai yang beredar 164.50M APRT. Selama 24 jam terakhir, APRT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.334352, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009942.

Dalam kinerja jangka pendek, APRT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Apricot (APRT)

Kapitalisasi Pasar Apricot saat ini adalah $ 16.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar APRT adalah 164.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.43K.