Harga live Archethic hari ini adalah 0.00030631 USD. Lacak informasi harga aktual UCO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UCO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Archethic hari ini adalah 0.00030631 USD. Lacak informasi harga aktual UCO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga UCO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang UCO

Info Harga UCO

Penjelasan UCO

Whitepaper UCO

Situs Web Resmi UCO

Tokenomi UCO

Prakiraan Harga UCO

Logo Archethic

Harga Archethic (UCO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UCO ke USD:

$0.00030631
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Archethic (UCO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:47:06 (UTC+8)

Informasi Harga Archethic (UCO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.401399
$ 0.00009044
--

--

0.00%

0.00%

Harga aktual Archethic (UCO) adalah $0.00030631. Selama 24 jam terakhir, UCO diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUCO adalah $ 0.401399, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00009044.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UCO telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Archethic (UCO)

$ 127.29K
--
$ 295.91K
415.55M
966,017,887.9309646
Kapitalisasi Pasar Archethic saat ini adalah $ 127.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UCO adalah 415.55M, dan total suplainya sebesar 966017887.9309646. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 295.91K.

Riwayat Harga Archethic (UCO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Archethic ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Archethic ke USD adalah $ +0.0000023863.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Archethic ke USD adalah $ +0.0002210070.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Archethic ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ +0.0000023863+0.78%
60 Hari$ +0.0002210070+72.15%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Archethic (UCO)

ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet.

Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus :  ""ARCH"".

ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language.

Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ;  ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains.

In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant).

Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Archethic (UCO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Archethic (USD)

Berapa nilai Archethic (UCO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Archethic (UCO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Archethic.

Cek prediksi harga Archethic sekarang!

UCO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Archethic (UCO)

Memahami tokenomi Archethic (UCO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UCO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Archethic (UCO)

Berapa nilai Archethic (UCO) hari ini?
Harga live UCO dalam USD adalah 0.00030631 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UCO ke USD saat ini?
Harga UCO ke USD saat ini adalah $ 0.00030631. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Archethic?
Kapitalisasi pasar UCO adalah $ 127.29K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UCO?
Suplai beredar UCO adalah 415.55M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UCO?
UCO mencapai harga ATH sebesar 0.401399 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UCO?
UCO mencapai harga ATL 0.00009044 USD.
Berapa volume perdagangan UCO?
Volume perdagangan 24 jam live UCO adalah -- USD.
Akankah harga UCO naik lebih tinggi tahun ini?
UCO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UCO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

