Harga Asha Hari Ini

Harga live Asha (ASHA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ASHA ke USD saat ini adalah -- per ASHA.

Asha saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,727, dengan suplai yang beredar 861.73M ASHA. Selama 24 jam terakhir, ASHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00359662, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ASHA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Asha (ASHA)

Kapitalisasi Pasar $ 32.73K$ 32.73K $ 32.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.97K$ 37.97K $ 37.97K Suplai Peredaran 861.73M 861.73M 861.73M Total Suplai 999,693,112.749828 999,693,112.749828 999,693,112.749828

Kapitalisasi Pasar Asha saat ini adalah $ 32.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASHA adalah 861.73M, dan total suplainya sebesar 999693112.749828. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.97K.