Berapa harga saat ini dari ASSCOIN?

Harga langsung dari ASSCOIN (ASSCOIN) adalah Rp1.82865198884445000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi ASSCOIN di pasar?

ASSCOIN saat ini berada pada peringkat pasar #6966, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp1825839196.340655000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari ASSCOIN?

Jumlah token yang beredar dari ASSCOIN adalah 998620905.471282 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari ASSCOIN?

Dalam 24 jam terakhir, ASSCOIN diperdagangkan dalam kisaran Rp1.81534596442530000 (terendah 24 jam) hingga Rp1.89080291303010000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak ASSCOIN dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

ASSCOIN mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp56.07125004092040000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1.1604874461765000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan ASSCOIN hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk ASSCOIN?

Pergeseran harga saat ini sebesar -1.59% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.