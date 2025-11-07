BursaDEX+
Harga live ATEHUN hari ini adalah 0.596971 USD. Lacak informasi harga aktual ATEHUN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATEHUN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATEHUN

Info Harga ATEHUN

Penjelasan ATEHUN

Situs Web Resmi ATEHUN

Tokenomi ATEHUN

Prakiraan Harga ATEHUN

Harga ATEHUN (ATEHUN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ATEHUN ke USD:

$0.596971
+2.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live ATEHUN (ATEHUN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:22:17 (UTC+8)

Informasi Harga ATEHUN (ATEHUN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.552369
Low 24 Jam
$ 0.609529
High 24 Jam

$ 0.552369
$ 0.609529
$ 14.82
$ 0.302292
+0.30%

+2.41%

-46.38%

-46.38%

Harga aktual ATEHUN (ATEHUN) adalah $0.596971. Selama 24 jam terakhir, ATEHUN diperdagangkan antara low $ 0.552369 dan high $ 0.609529, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATEHUN adalah $ 14.82, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.302292.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATEHUN telah berubah sebesar +0.30% selama 1 jam terakhir, +2.41% selama 24 jam, dan -46.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ATEHUN (ATEHUN)

$ 541.93K
--
$ 541.93K
907.81K
907,807.0
Kapitalisasi Pasar ATEHUN saat ini adalah $ 541.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATEHUN adalah 907.81K, dan total suplainya sebesar 907807.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 541.93K.

Riwayat Harga ATEHUN (ATEHUN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ATEHUN ke USD adalah $ +0.01404006.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ATEHUN ke USD adalah $ -0.0070405565.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ATEHUN ke USD adalah $ +0.1432870688.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ATEHUN ke USD adalah $ -0.1819031940000001.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01404006+2.41%
30 Days$ -0.0070405565-1.17%
60 Hari$ +0.1432870688+24.00%
90 Hari$ -0.1819031940000001-23.35%

Apa yang dimaksud dengan ATEHUN (ATEHUN)

$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months.

$atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya ATEHUN (ATEHUN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ATEHUN (USD)

Berapa nilai ATEHUN (ATEHUN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ATEHUN (ATEHUN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ATEHUN.

Cek prediksi harga ATEHUN sekarang!

ATEHUN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ATEHUN (ATEHUN)

Memahami tokenomi ATEHUN (ATEHUN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATEHUN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ATEHUN (ATEHUN)

Berapa nilai ATEHUN (ATEHUN) hari ini?
Harga live ATEHUN dalam USD adalah 0.596971 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATEHUN ke USD saat ini?
Harga ATEHUN ke USD saat ini adalah $ 0.596971. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ATEHUN?
Kapitalisasi pasar ATEHUN adalah $ 541.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATEHUN?
Suplai beredar ATEHUN adalah 907.81K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATEHUN?
ATEHUN mencapai harga ATH sebesar 14.82 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATEHUN?
ATEHUN mencapai harga ATL 0.302292 USD.
Berapa volume perdagangan ATEHUN?
Volume perdagangan 24 jam live ATEHUN adalah -- USD.
Akankah harga ATEHUN naik lebih tinggi tahun ini?
ATEHUN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATEHUN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ATEHUN (ATEHUN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

