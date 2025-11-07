BursaDEX+
Harga live Athena by Virtuals hari ini adalah 0.0010996 USD. Lacak informasi harga aktual ATHENA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATHENA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATHENA

Info Harga ATHENA

Penjelasan ATHENA

Whitepaper ATHENA

Situs Web Resmi ATHENA

Tokenomi ATHENA

Prakiraan Harga ATHENA

Logo Athena by Virtuals

Harga Athena by Virtuals (ATHENA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ATHENA ke USD:

$0.0010996
+52.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Athena by Virtuals (ATHENA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:13:49 (UTC+8)

Informasi Harga Athena by Virtuals (ATHENA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00066308
Low 24 Jam
$ 0.00116965
High 24 Jam

$ 0.00066308
$ 0.00116965
$ 0.00624125
$ 0.00015498
-1.23%

+52.84%

+9.67%

+9.67%

Harga aktual Athena by Virtuals (ATHENA) adalah $0.0010996. Selama 24 jam terakhir, ATHENA diperdagangkan antara low $ 0.00066308 dan high $ 0.00116965, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATHENA adalah $ 0.00624125, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00015498.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATHENA telah berubah sebesar -1.23% selama 1 jam terakhir, +52.84% selama 24 jam, dan +9.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Athena by Virtuals (ATHENA)

$ 858.68K
--
$ 1.10M
780.90M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Athena by Virtuals saat ini adalah $ 858.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATHENA adalah 780.90M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.10M.

Riwayat Harga Athena by Virtuals (ATHENA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Athena by Virtuals ke USD adalah $ +0.00038017.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Athena by Virtuals ke USD adalah $ +0.0008687098.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Athena by Virtuals ke USD adalah $ +0.0004225536.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Athena by Virtuals ke USD adalah $ +0.0001348193033687317.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00038017+52.84%
30 Days$ +0.0008687098+79.00%
60 Hari$ +0.0004225536+38.43%
90 Hari$ +0.0001348193033687317+13.97%

Apa yang dimaksud dengan Athena by Virtuals (ATHENA)

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar.

Sumber Daya Athena by Virtuals (ATHENA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Athena by Virtuals (USD)

Berapa nilai Athena by Virtuals (ATHENA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Athena by Virtuals (ATHENA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Athena by Virtuals.

Cek prediksi harga Athena by Virtuals sekarang!

ATHENA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Athena by Virtuals (ATHENA)

Memahami tokenomi Athena by Virtuals (ATHENA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATHENA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Athena by Virtuals (ATHENA)

Berapa nilai Athena by Virtuals (ATHENA) hari ini?
Harga live ATHENA dalam USD adalah 0.0010996 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATHENA ke USD saat ini?
Harga ATHENA ke USD saat ini adalah $ 0.0010996. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Athena by Virtuals?
Kapitalisasi pasar ATHENA adalah $ 858.68K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATHENA?
Suplai beredar ATHENA adalah 780.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATHENA?
ATHENA mencapai harga ATH sebesar 0.00624125 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATHENA?
ATHENA mencapai harga ATL 0.00015498 USD.
Berapa volume perdagangan ATHENA?
Volume perdagangan 24 jam live ATHENA adalah -- USD.
Akankah harga ATHENA naik lebih tinggi tahun ini?
ATHENA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATHENA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Athena by Virtuals (ATHENA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

