Harga aktual AtomOne (ATONE) adalah $2.15. Selama 24 jam terakhir, ATONE diperdagangkan antara low $ 2.03 dan high $ 2.16, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATONE adalah $ 16.99, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.148095.
Dalam hal kinerja jangka pendek, ATONE telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, +5.24% selama 24 jam, dan -35.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar AtomOne saat ini adalah $ 264.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATONE adalah 122.95M, dan total suplainya sebesar 134758375.39898. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 290.02M.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.107137
|+5.24%
|30 Days
|$ -0.0382265700
|-1.77%
|60 Hari
|$ +20.8876894600
|+971.52%
|90 Hari
|$ +1.76986704262369974
|+465.59%
AtomOne is a community-driven fork of the Cosmos Hub, focused on restoring decentralization, constitutional governance, and validator security through a minimalist IBC hub design.
The project introduces a dual-token model with ATONE (used for staking and governance) and PHOTON (used for transaction and IBC fees), ensuring that fee volatility does not compromise network security. AtomOne implements a formal on-chain constitution enforced by multiple DAOs, including the Steering DAO and Oversight DAO, to guarantee transparent governance without reliance on a centralized foundation.
AtomOne is optimized for Interchain Security 1.5 (ICS 1.5), allowing application-specific consumer chains to leverage the security of the AtomOne validator set while retaining sovereignty. The protocol is committed to a fair token distribution, DAO-managed treasuries, and no VC or foundation allocations.
As a modular Cosmos-native blockchain, AtomOne aims to serve as a neutral, secure coordination hub for the broader interchain ecosystem.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
