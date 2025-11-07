BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live AtomOne hari ini adalah 2.15 USD. Lacak informasi harga aktual ATONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATONE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live AtomOne hari ini adalah 2.15 USD. Lacak informasi harga aktual ATONE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ATONE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ATONE

Info Harga ATONE

Penjelasan ATONE

Situs Web Resmi ATONE

Tokenomi ATONE

Prakiraan Harga ATONE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AtomOne

Harga AtomOne (ATONE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ATONE ke USD:

$2.15
$2.15$2.15
+5.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live AtomOne (ATONE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:14:55 (UTC+8)

Informasi Harga AtomOne (ATONE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.03
$ 2.03$ 2.03
Low 24 Jam
$ 2.16
$ 2.16$ 2.16
High 24 Jam

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 16.99
$ 16.99$ 16.99

$ 0.148095
$ 0.148095$ 0.148095

+0.15%

+5.24%

-35.49%

-35.49%

Harga aktual AtomOne (ATONE) adalah $2.15. Selama 24 jam terakhir, ATONE diperdagangkan antara low $ 2.03 dan high $ 2.16, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highATONE adalah $ 16.99, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.148095.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ATONE telah berubah sebesar +0.15% selama 1 jam terakhir, +5.24% selama 24 jam, dan -35.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AtomOne (ATONE)

$ 264.61M
$ 264.61M$ 264.61M

--
----

$ 290.02M
$ 290.02M$ 290.02M

122.95M
122.95M 122.95M

134,758,375.39898
134,758,375.39898 134,758,375.39898

Kapitalisasi Pasar AtomOne saat ini adalah $ 264.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ATONE adalah 122.95M, dan total suplainya sebesar 134758375.39898. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 290.02M.

Riwayat Harga AtomOne (ATONE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga AtomOne ke USD adalah $ +0.107137.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga AtomOne ke USD adalah $ -0.0382265700.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga AtomOne ke USD adalah $ +20.8876894600.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga AtomOne ke USD adalah $ +1.76986704262369974.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.107137+5.24%
30 Days$ -0.0382265700-1.77%
60 Hari$ +20.8876894600+971.52%
90 Hari$ +1.76986704262369974+465.59%

Apa yang dimaksud dengan AtomOne (ATONE)

AtomOne is a community-driven fork of the Cosmos Hub, focused on restoring decentralization, constitutional governance, and validator security through a minimalist IBC hub design.

The project introduces a dual-token model with ATONE (used for staking and governance) and PHOTON (used for transaction and IBC fees), ensuring that fee volatility does not compromise network security. AtomOne implements a formal on-chain constitution enforced by multiple DAOs, including the Steering DAO and Oversight DAO, to guarantee transparent governance without reliance on a centralized foundation.

AtomOne is optimized for Interchain Security 1.5 (ICS 1.5), allowing application-specific consumer chains to leverage the security of the AtomOne validator set while retaining sovereignty. The protocol is committed to a fair token distribution, DAO-managed treasuries, and no VC or foundation allocations.

As a modular Cosmos-native blockchain, AtomOne aims to serve as a neutral, secure coordination hub for the broader interchain ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya AtomOne (ATONE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga AtomOne (USD)

Berapa nilai AtomOne (ATONE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AtomOne (ATONE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AtomOne.

Cek prediksi harga AtomOne sekarang!

ATONE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi AtomOne (ATONE)

Memahami tokenomi AtomOne (ATONE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATONE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang AtomOne (ATONE)

Berapa nilai AtomOne (ATONE) hari ini?
Harga live ATONE dalam USD adalah 2.15 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ATONE ke USD saat ini?
Harga ATONE ke USD saat ini adalah $ 2.15. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AtomOne?
Kapitalisasi pasar ATONE adalah $ 264.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ATONE?
Suplai beredar ATONE adalah 122.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ATONE?
ATONE mencapai harga ATH sebesar 16.99 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ATONE?
ATONE mencapai harga ATL 0.148095 USD.
Berapa volume perdagangan ATONE?
Volume perdagangan 24 jam live ATONE adalah -- USD.
Akankah harga ATONE naik lebih tinggi tahun ini?
ATONE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATONE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:14:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AtomOne (ATONE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,891.20
$101,891.20$101,891.20

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,356.53
$3,356.53$3,356.53

+1.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1413
$1.1413$1.1413

+33.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.24
$157.24$157.24

+0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,891.20
$101,891.20$101,891.20

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,356.53
$3,356.53$3,356.53

+1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.24
$157.24$157.24

+0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2273
$2.2273$2.2273

-0.32%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16584
$0.16584$0.16584

+4.19%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006582
$0.006582$0.006582

+558.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.380
$4.380$4.380

+338.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007708
$0.007708$0.007708

+261.19%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002415
$0.00002415$0.00002415

+124.23%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0994
$0.0994$0.0994

+98.80%