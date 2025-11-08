Harga BabyMooDeng Hari Ini

Harga live BabyMooDeng (BABYDENG) hari ini adalah $ 0.00002161, dengan perubahan 2.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BABYDENG ke USD saat ini adalah $ 0.00002161 per BABYDENG.

BabyMooDeng saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,603, dengan suplai yang beredar 999.61M BABYDENG. Selama 24 jam terakhir, BABYDENG diperdagangkan antara $ 0.00002009 (low) dan $ 0.00002163 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00150253, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001699.

Dalam kinerja jangka pendek, BABYDENG bergerak +2.76% dalam satu jam terakhir dan -16.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BabyMooDeng (BABYDENG)

Kapitalisasi Pasar $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.60K$ 21.60K $ 21.60K Suplai Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Total Suplai 999,611,286.269884 999,611,286.269884 999,611,286.269884

Kapitalisasi Pasar BabyMooDeng saat ini adalah $ 21.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BABYDENG adalah 999.61M, dan total suplainya sebesar 999611286.269884. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.60K.