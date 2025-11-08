Harga Balls of Fate Hari Ini

Harga live Balls of Fate (BOF) hari ini adalah $ 0.00003034, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOF ke USD saat ini adalah $ 0.00003034 per BOF.

Balls of Fate saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,335, dengan suplai yang beredar 999.83M BOF. Selama 24 jam terakhir, BOF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04375208, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002647.

Dalam kinerja jangka pendek, BOF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Balls of Fate (BOF)

Kapitalisasi Pasar $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K Suplai Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Total Suplai 999,830,486.444454 999,830,486.444454 999,830,486.444454

