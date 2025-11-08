Harga Banjo Hari Ini

Harga live Banjo (BANJO) hari ini adalah $ 0.00005605, dengan perubahan 1.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BANJO ke USD saat ini adalah $ 0.00005605 per BANJO.

Banjo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,989, dengan suplai yang beredar 998.83M BANJO. Selama 24 jam terakhir, BANJO diperdagangkan antara $ 0.00005584 (low) dan $ 0.00005693 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00389816, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000543.

Dalam kinerja jangka pendek, BANJO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Banjo (BANJO)

Kapitalisasi Pasar $ 55.99K$ 55.99K $ 55.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 55.99K$ 55.99K $ 55.99K Suplai Peredaran 998.83M 998.83M 998.83M Total Suplai 998,828,177.543855 998,828,177.543855 998,828,177.543855

