Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Bario Entertainment System?

Bario Entertainment System beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari $BAES?

Token ini dihargai sebesar Rp0.03959013000285000, mencatat pergerakan harga sebesar -12.67% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Bario Entertainment System?

Bario Entertainment System termasuk dalam kategori Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Gaming Utility Token,Gaming Platform. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan $BAES dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Bario Entertainment System?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp3952055245.522797000, menempatkan aset ini di peringkat #5761. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai $BAES yang beredar saat ini?

Terdapat 99999999999.99998 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Bario Entertainment System hari ini?

Dalam satu hari terakhir, $BAES mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Bario Entertainment System berfluktuasi antara Rp0.03520994540679000 dan Rp0.04582346962032000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.