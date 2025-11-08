Harga bichi Hari Ini

Harga live bichi (BICHI) hari ini adalah $ 0.00000663, dengan perubahan 4.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BICHI ke USD saat ini adalah $ 0.00000663 per BICHI.

bichi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,531.67, dengan suplai yang beredar 984.69M BICHI. Selama 24 jam terakhir, BICHI diperdagangkan antara $ 0.00000627 (low) dan $ 0.00000669 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00045323, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000607.

Dalam kinerja jangka pendek, BICHI bergerak -0.85% dalam satu jam terakhir dan -8.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar bichi (BICHI)

Kapitalisasi Pasar $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Suplai Peredaran 984.69M 984.69M 984.69M Total Suplai 984,685,177.663968 984,685,177.663968 984,685,177.663968

