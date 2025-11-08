Harga Big Bear Bald Eagle Hari Ini

Harga live Big Bear Bald Eagle (EAGLE) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EAGLE ke USD saat ini adalah -- per EAGLE.

Big Bear Bald Eagle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,773.46, dengan suplai yang beredar 999.27M EAGLE. Selama 24 jam terakhir, EAGLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00169857, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EAGLE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -29.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

Kapitalisasi Pasar $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Suplai Peredaran 999.27M 999.27M 999.27M Total Suplai 999,269,619.757591 999,269,619.757591 999,269,619.757591

Kapitalisasi Pasar Big Bear Bald Eagle saat ini adalah $ 8.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EAGLE adalah 999.27M, dan total suplainya sebesar 999269619.757591. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.77K.