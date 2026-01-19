Berapa harga real-time Binamon hari ini?

Harga live Binamon berada pada Rp36.95962370164100000, bergerak -2.78% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BMON?

BMON telah diperdagangkan antara Rp36.82441257404100000 dan Rp38.12396052418650000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Binamon hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BMON saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BMON menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Binamon?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp6290359683.771000000, Binamon berada di peringkat #5056, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BMON baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Binamon dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp13743.484360729150000, sementara ATL-nya adalah Rp34.67371057565350000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BMON?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (170194929.164554 token), kinerja kategori dalam Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Play To Earn,MMO, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.