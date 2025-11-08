Harga Bingo Hari Ini

Harga live Bingo (BINGO) hari ini adalah $ 0.0000015, dengan perubahan 10.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BINGO ke USD saat ini adalah $ 0.0000015 per BINGO.

Bingo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,102.41, dengan suplai yang beredar 9.40B BINGO. Selama 24 jam terakhir, BINGO diperdagangkan antara $ 0.00000133 (low) dan $ 0.00000147 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00008724, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000133.

Dalam kinerja jangka pendek, BINGO bergerak +1.83% dalam satu jam terakhir dan -10.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bingo (BINGO)

Kapitalisasi Pasar $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K Suplai Peredaran 9.40B 9.40B 9.40B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Bingo saat ini adalah $ 14.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BINGO adalah 9.40B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.00K.