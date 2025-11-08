Harga Birdei Hari Ini

Harga live Birdei (BIRDEI) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIRDEI ke USD saat ini adalah -- per BIRDEI.

Birdei saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,614.93, dengan suplai yang beredar 1.00B BIRDEI. Selama 24 jam terakhir, BIRDEI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00653182, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BIRDEI bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan -7.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Birdei (BIRDEI)

Kapitalisasi Pasar $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.61K$ 13.61K $ 13.61K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Birdei saat ini adalah $ 13.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BIRDEI adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.61K.