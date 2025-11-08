Harga bitSmiley Hari Ini

Harga live bitSmiley (SMILE) hari ini adalah $ 0.00189273, dengan perubahan 27.86% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SMILE ke USD saat ini adalah $ 0.00189273 per SMILE.

bitSmiley saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,290, dengan suplai yang beredar 24.46M SMILE. Selama 24 jam terakhir, SMILE diperdagangkan antara $ 0.00148037 (low) dan $ 0.00242768 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.472158, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SMILE bergerak -0.36% dalam satu jam terakhir dan +16.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar bitSmiley (SMILE)

Kapitalisasi Pasar $ 46.29K$ 46.29K $ 46.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 397.47K$ 397.47K $ 397.47K Suplai Peredaran 24.46M 24.46M 24.46M Total Suplai 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Kapitalisasi Pasar bitSmiley saat ini adalah $ 46.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SMILE adalah 24.46M, dan total suplainya sebesar 210000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 397.47K.