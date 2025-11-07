BursaDEX+
Harga live BKOKFi hari ini adalah 0.077731 USD. Lacak informasi harga aktual BKOK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BKOK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BKOK

Info Harga BKOK

Penjelasan BKOK

Whitepaper BKOK

Situs Web Resmi BKOK

Tokenomi BKOK

Prakiraan Harga BKOK

Harga BKOKFi (BKOK)

Harga Live 1 BKOK ke USD:

$0.077731
-0.10%1D
USD
Grafik Harga Live BKOKFi (BKOK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:26:53 (UTC+8)

Informasi Harga BKOKFi (BKOK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.077641
Low 24 Jam
$ 0.078186
High 24 Jam

$ 0.077641
$ 0.078186
$ 1.94
$ 0.03561185
-0.51%

-0.15%

-7.28%

-7.28%

Harga aktual BKOKFi (BKOK) adalah $0.077731. Selama 24 jam terakhir, BKOK diperdagangkan antara low $ 0.077641 dan high $ 0.078186, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBKOK adalah $ 1.94, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03561185.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BKOK telah berubah sebesar -0.51% selama 1 jam terakhir, -0.15% selama 24 jam, dan -7.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BKOKFi (BKOK)

$ 332.67K
--
$ 332.67K
4.28M
4,279,726.260978531
Kapitalisasi Pasar BKOKFi saat ini adalah $ 332.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BKOK adalah 4.28M, dan total suplainya sebesar 4279726.260978531. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 332.67K.

Riwayat Harga BKOKFi (BKOK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BKOKFi ke USD adalah $ -0.00011929415353952.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BKOKFi ke USD adalah $ -0.0145038039.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BKOKFi ke USD adalah $ +0.0103010675.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BKOKFi ke USD adalah $ +0.0149684400849622.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00011929415353952-0.15%
30 Days$ -0.0145038039-18.65%
60 Hari$ +0.0103010675+13.25%
90 Hari$ +0.0149684400849622+23.85%

Apa yang dimaksud dengan BKOKFi (BKOK)

Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools.

First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day).

Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools.

Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BKOKFi (BKOK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BKOKFi (USD)

Berapa nilai BKOKFi (BKOK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BKOKFi (BKOK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BKOKFi.

Cek prediksi harga BKOKFi sekarang!

BKOK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BKOKFi (BKOK)

Memahami tokenomi BKOKFi (BKOK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BKOK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BKOKFi (BKOK)

Berapa nilai BKOKFi (BKOK) hari ini?
Harga live BKOK dalam USD adalah 0.077731 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BKOK ke USD saat ini?
Harga BKOK ke USD saat ini adalah $ 0.077731. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BKOKFi?
Kapitalisasi pasar BKOK adalah $ 332.67K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BKOK?
Suplai beredar BKOK adalah 4.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BKOK?
BKOK mencapai harga ATH sebesar 1.94 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BKOK?
BKOK mencapai harga ATL 0.03561185 USD.
Berapa volume perdagangan BKOK?
Volume perdagangan 24 jam live BKOK adalah -- USD.
Akankah harga BKOK naik lebih tinggi tahun ini?
BKOK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BKOK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BKOKFi (BKOK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$99,995.44

$3,232.94

$1.0680

$152.20

$1.0003

$99,995.44

$3,232.94

$152.20

$2.1737

$0.16270

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00015436

$4.269

$0.007835

$0.00003570

$17.0000

$0.009460

