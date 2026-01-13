Berapa harga real-time BlazeStake Staked SOL hari ini?

Harga live BlazeStake Staked SOL berada pada Rp2960943.4160, bergerak -3.65% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk BSOL?

BSOL telah diperdagangkan antara Rp2953352.1185 dan Rp3073294.6190, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan BlazeStake Staked SOL hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana BSOL saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa BSOL menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk BlazeStake Staked SOL?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2540975293968.00, BlazeStake Staked SOL berada di peringkat #343, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami BSOL baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan BlazeStake Staked SOL dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp5803799.9820, sementara ATL-nya adalah Rp386143.9995, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar BSOL?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (858986.395333057 token), kinerja kategori dalam Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Liquid Staked SOL,Liquid Staking, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.