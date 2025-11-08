Harga Blueprint Hari Ini

Harga live Blueprint (BP) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BP ke USD saat ini adalah -- per BP.

Blueprint saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,913, dengan suplai yang beredar 498.90M BP. Selama 24 jam terakhir, BP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00116608, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BP bergerak -0.75% dalam satu jam terakhir dan -9.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Blueprint (BP)

Kapitalisasi Pasar $ 44.91K$ 44.91K $ 44.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 69.44K$ 69.44K $ 69.44K Suplai Peredaran 498.90M 498.90M 498.90M Total Suplai 771,364,146.2983271 771,364,146.2983271 771,364,146.2983271

Kapitalisasi Pasar Blueprint saat ini adalah $ 44.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BP adalah 498.90M, dan total suplainya sebesar 771364146.2983271. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 69.44K.